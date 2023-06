L’agenda loisirs du week-end : de l’archéologie, de la rando, du sport, un festival, des soirées et du cinéma

Vendredi 16 juin

– Cinéma Alpa Joe : 19h – Love Again : un peu, beaucoup, passionnément

Samedi 17 juin

– De 9h30 à 16h : Les Journées Européennes de l’Archéologie, pilotées par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) sous l’égide du Ministère de la Culture. Journée grand-public sur le Parc de la Résidence des Gouverneurs.

Cette journée marquera le lancement de cette nouvelle édition en présence des élus départementaux et municipaux. Une journée grand public avec des ateliers autour de l’archéologie (bac de fouille, céramologie, mobilier archéologique…). Ces activités interactives permettront aux visiteurs de découvrir le monde de l’archéologie, ses métiers et ses techniques. Une exposition sur panneaux « Archéologie australe » présentera les résultats de plusieurs opérations archéologiques menées à Mayotte ainsi que les métiers de l’archéologie.

Pour tout renseignement nous contacter au 02 69 66 17 37 ou sur museedemayotte@cg976.fr

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– De 14h à 17h : En collaboration avec la Ligue de Basket Régionale de Mayotte, un tournoi de basket 3 contre 3 aura lieu les 17 et 18 juin à la place de la République à Mamoudzou. Cet événement d’envergure promet d’être un moment fort en compétition, en énergie et en divertissement pour les participants et les spectateurs présents.

Ce tournoi de basket 3 contre 3 offre une occasion unique pour les joueurs de tous niveaux de se rassembler, de démontrer leurs compétences et de participer à une expérience sportive dynamique et captivante.

Inscriptions : ANTHOU: 06 39 69 59 99 ; LA LIGUE : 02 69 61 24 15

– De 15h à 18h : A la médiathèque de Bandrélé, jusqu’au 24 juin – Le mois du conte avec de nombreux artistes de talent. Et aussi dans les autres bibliothèques de l’île.

– 19h : 150 danseurs du Royaume des Fleurs

La cinquième édition des TRéPidanSes est lancée ! Le festival du Royaume des fleurs, qui met en lumière l’ensemble des actions artistiques et culturelles développées par Kazyadance et ses partenaires, se déroule hors-les-murs, du vendredi 16 au samedi 17 juin 2023, à la place de la mairie de Dzaoudzi-Labattoir.

L’entrée est gratuite mais les places restent limitées, alors soyez les premiers sur le site pour avoir une place de roi, aux premières loges et ne rien rater de l’éclosion sur scène de nos fleurs. Pour tout complément d’information merci de nous contacter à l’adresse suivante : Kazyadance@gmail.com

– A partir de 19h : Le Moya présente : LA KRÉOL 2e édition. Le samedi 17 Juin à partir de 19h00 et jusqu’à 02h00. Au programme :

Après le succès de la première édition avec Dj Fly Weed on enchaîne cette fois ci avec un autre booking d’exception qui nous viens tout droit de l’île intense ! Show Mix par DJ DAN WAYO, qui vient passer le week-end sur nôtre île (un des meilleurs DJ de La Réunion), 2 fois vice-champion du concours international Dj Redbull 3 Style. Un des meilleurs niveau scratch de l’océan Indien !

Show Mix ambiance 974 par DJ VEEN’S ; Buffet créole à volonté par le chef Lulu Rvr :

Formule Buffet a volonté à 35€ (hors boisson) — Uniquement sur réservation

Formule soirée uniquement à 10€ (à partir de 22h) – Sans Conso

Stand location Chicha

Informations & réservation : Facebook : Le moya – Restaurant, Lounge bar (sur PetiteTerre à côté du collège de Labattoir) ; Snapchat : lemoya.976 ; Instagram : restaurant.lemoya ; Mail : lemoya.restaurant@gmail.com ; Téléphone : 06.39.10.72.48 – Pensez à réserver les places sont limitées !

– A partir de 22h : Évènement de David Urbankiz Art – 22h à Minuit

KINAZA – COME AGAIN – Rue Mahabou Mayotte

Je vous invite à venir me voir au tour d’un verre ou repas entre amis ou en famille. Je serai au chant guitare et accompagné d’un pianiste.

Dimanche 18 juin

– De 9h à 17h : tournoi de basket 3 contre 3 à la place de la République à Mamoudzou.

Inscriptions : ANTHOU: 06 39 69 59 99 ; LA LIGUE : 02 69 61 24 15

– De 18h à 22h : After plage – KINAZA – COME AGAIN – Rue Mahabou Mayotte

Kizomba cours et soirée avec David Urbankiz – Entrée libre – Bar et restauration sur place

Infos cours : +262 693 30 52 28

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 17 juin à 10h : La Petite sirène

13h : The Flash

16h : Transformers: Rise Of The Beasts

19h : Fast & Furious X

Dimanche 18 juin à 10h : La Petite sirène

13h : Transformers: Rise Of The Beasts

16h : Fast & Furious X

19h : Le Processus de paix

Infos

Mercredi 21 juin : fête de la musique

L’Office de Tourisme de Petite-Terre a l’honneur de vous convier à son exposition d’instruments de musique traditionnelle, organisée en collaboration avec le musée de Mayotte (MuMa) et la communauté de communes de Petite-Terre.

Elle se tiendra le mercredi 21 juin 2023 dans nos locaux, situés au rondpoint Four à Chaux à Labattoir.

Au programme :