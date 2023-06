Brèves d’actu : arrivée de la délégation tanzanienne et actualité des forces de l’ordre

Présence du 2ème Vice-Président de Zanzibar au sein de la délégation tanzanienne

Une délégation de hautes personnalités tanzaniennes, en lien avec le développement économique, le monde de l’entreprise, la sphère politique et gouvernementale, est arrivée à Mayotte. Ce déplacement fait suite à la signature d’accords de partenariats agricoles entre la Chambre d’Agriculture, de la Pêche et de l’Aquaculture de Mayotte (CAPAM) et les Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CCIA) de la Tanzanie.

Ils ont été accueillis ce jeudi par un Maoulida Shengué chanté par les femmes et par diverses institutions locales. Parmi elles, la conseillère départementale de Pamandzi Soihirat El Hadad et l’adjointe au mairie de Pamandzi ainsi que la Chambre de L’agriculture et de la Pêche de Mayotte (CAPAM).

Ce partenariat s’inscrit dans une démarche d’accords de libre-échanges, politiques commerciales agricoles entre la (CAPAM) et les Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CCIA) de la Tanzanie.

Interception d’un kwassa avec 15 passagers

La brigade nautique de la Police Nationale a intercepté le lundi 12 juin, à quelques dizaines de milles de la pointe de Passi Keli une barque de type kwassa-kwassa sans immatriculation ni éléments de sécurité. En provenance des Comores, le pilote et ses 15 passagers clandestins (12 hommes et 3 femmes) sont tous de nationalité comorienne. Dans l’embarcation se trouvaient également 1380 cartouches de cigarettes Coelacanthe. “Tous ont été conduits au Centre de Rétention Administratif et ont fait l’objet de différentes procédures au regard de leur situation”. Après enquête judiciaire et décision de justice, le pilote a été écroué au centre pénitentiaire de Majikavo après s’être vu notifier une interdiction du territoire français de 3 ans. Les passagers ont fait l’objet d’une procédure administrative de reconduite à la frontière. Les cigarettes de contrebande seront quant à elles détruites.

