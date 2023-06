Le CHM se dote de 18 nouveaux véhicules

A Mayotte, les véhicules vieillissent plus vite qu’ailleurs. Ce n’est plus l’état des routes qui pose problème, quoique l’accès aux quartiers reculé est toujours compliqué, mais aussi les caillassages et dégradations en tout genre.

Dans le cadre du plan de relance européen pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, le Centre Hospitalier de Mayotte a bénéficié d’une enveloppe de 1,4 million d’euros pour répondre aux besoins de transports sanitaires du territoire.

Les véhicules de transport sanitaire sont qualifiés de “vieillissant” par les CHM qui doit y consacrer des coûts d’entretien “significatifs”.

Au total, l’hôpital a acquis 8 ambulances, 3 unités mobiles hospitalières (UMH), 5 véhicules légers médicalisés, un 4×4 pour le SMUR et un véhicule pour le transport à mobilité réduite.

Des ambulances adaptées au territoire

Cinq ambulances et un 4×4 pour le SMUR vont être mis en service dans quelques jours et viendront compléter les moyens de l’établissement, dont l’activité ne cesse de croitre avec notamment l’ouverture du Service de Soins et de Réadaptation de Petite-Terre.

Un cahier des charges spécial Mayotte a été rédigé pour se doter d’ambulances adaptées au contexte local “avec un gabarit réduit pour accéder plus facilement à toutes les zones du territoire et des vitres anti-caillassages pour assurer la sécurité du personnel et du patient”, indique le CHM dans un communiqué.

Ces nouveaux moyens de locomotion devraient participer à l’amélioration de la qualité de prise en charge des patients “et profiter à la qualité de vie au travail des ambulanciers”.

Les véhicules sont en sortis de container ce mercredi et seront acheminés ce jeudi au CHM.