Chirongui : quand les ouragans politiques malmènent la tenue des comptes

Qui aurait imaginé que la réputation de stabilité de cette commune du Sud avec deux mandats successifs de la maire Roukia Lahadji, allait tanguer au rythme des tempêtes. Constatant l’absence de vote du budget prévisionnel pour l’année 2023, après que l’un d’entre eux ait été rejeté par le conseil municipal le 11 avril 2023, le préfet a logiquement saisi la Chambre régionale des comptes (CRC) qui propose au représentant de l’Etat de gérer ce budget défaillant.

La condamnation à inéligibilité d’Andhanouni Saïd en mai 2022, suivie par la suite de deux nouvelles condamnations, dont une par le tribunal administratif, a ouvert la voix à l’élection de Bihaki Daouda. En février 2023, le nouveau maire nous confiait, « Être maire de Chirongui sur cette mandature, c’est compliqué ! » En effet, peu de temps après, sa majorité se délitait et obtenait du tribunal administratif l’injonction faite au maire de réunir son conseil municipal pour examiner des points précis.

Des charges oubliées… des recettes aussi

L’enchainement de cafouillages se ressent naturellement dans les comptes, sur le budget principal, et les deux budgets annexes, l’un sur le Pôle culturel, l’autre, sur les lotissements.

On peut noter de manière globale, une mauvaise évaluation des recettes et des charges que ce soit à l’avantage ou non de la commune. A ce demander si un comptable est passé par là. Des charges de personnels surévaluées de 700.000 euros, un oubli de la participation de 35.680 euros au Syndicat des Eaux, etc. Les charges de fonctionnement revues et corrigée par la CRC sont estimées à prés de 15 millions euros pour 2023. Du côté des recettes, la commune a également sous-évalué la dotation forfaitaire de l’Etat de 1 million d’euros quand même !, et a oublié de noter +31.500 euros en résultat précédent. Les recettes avoisinent ainsi les 15,7 millions d’euros en fonctionnement.

En suivant les préconisations de la chambre, « le préfet peut arrêter le budget avec un excédent de 775.027 euros », et la section investissement en équilibre.

Des recommandations sont également formulées pour les deux budgets annexes, Pôle culturel, et lotissement.

A.P-L.