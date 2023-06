Au défi national « Film ton job », c’est El-Raouf le meilleur !

L’Association des Apprentis de France (ANAF) lançait cette année la 9ème édition du concours national Filme Ton Job. Ce concours vidéo donne la possibilité à tous les apprentis de partager leur expérience, de valoriser leur métier et leur formation, afin d’ouvrir la voie à d’autres jeunes, en filmant leur quotidien au travail.

Il s’agissait de produire une courte vidéo, de 2 à 3 minutes, qui illustre la réalité du métier dans lequel les apprentis se sont lancés. L’objectif annoncé par l’ANAF est de permettre aux jeunes de « prendre possession de leur vécu de l’alternance, partager leur expérience, développer de nouvelles compétences valorisables sur le CV et enfin renforcer le lien avec leur maître d’apprentissage, leur entreprise et leur CFA ».

Et à cet exercice, le jeune El-Raouf Moinahindrou, 21 ans, a décroché le prix du jury remis à Paris ce 9 juin. Après avoir été collégien à Tsimkoura, et avoir décroché son Bac Pro Métiers de la sécurité au lycée de Sada, il s’inscrit en BTS Management opérationnel de Sécurité au LPO de Petite Terre. Il revient pour nous sur sa vocation.

« J’ai toujours voulu apporter mon aide en matière de sécurité. J’ai donc commencé comme apprentis, et une fois que j’ai eu mon Bac, j’ai décidé d’aller plus loin, et de m’inscrire en BTS au lycée de Petite Terre où je termine ma 1ère année. Je me prépare à être chef d’équipe ou responsable d’exploitation, en faisant une alternance dans la société UPS sécurité. » Et il entend parler du concours « Filme ton job ».

Lauréat sur 223 candidats

En relation permanente avec sa coordinatrice Maëlle Duval, de l’UFA du lycée, « je l’appelais jour et nuit », il décide de contacter un producteur de clip, « j’ai pris tous les frais à ma charge », pour filmer le scénario qu’il a mis en place. « En tant que chef d’équipe, il faut pas rester immobile, donc la vidéo commence alors que je me rends au travail en courant, et me suis lorsque nous partons en intervention d’urgence pour un cambriolage imaginaire sur un site. La société UPS m’a permis de prendre la voiture de service pour ça. » C’est même une petite promotion de l’île qui est ainsi mise en boite, ses barges, son lagon… Un double impact au visionnage !

La vidéo bouclée, il l’envoie à l’ANAF, qui en collecte 223 pour cette 9ème édition de « Film ton job ». Après une première présélection, ils sont 20, puis 12, et c’est la consécration, « j’ai gagné le Grand prix du jury, on m’a remis un Mac Book Air en récompense. J’ai eu le plaisir d’être accompagné par le vice-président du conseil départemental chargé de la formation professionnelle. »

La cérémonie s’est tenue au Musée des Arts et métiers à Paris, en présence de représentants du ministère de l’Enseignement et de la Formation professionnelle.

Alors que le GRETA informe les personnes intéressées de l’ouverture des inscriptions –gratuites – aux formations en apprentissage pour la rentrée 2023, c’est un jeune d’une volonté débordante qui porte haut les valeurs de l’apprentissage, et qui ne compte pas en rester là, « j’ai de bons espoirs d’être pris par UPS sécurité à la fin de mon BTS, mais je voudrai continuer plus loin, en tout cas en licence professionnelle, jusqu’à ce que ma tête me dise ‘non, arrête’ ! ».

Comme y incitait Saïd Mohamadi dans nos colonnes hier, la voie professionnelle tend les bras à des jeunes leur évitant de se retrouver en échec et en isolement en tentant plusieurs 1ère année de fac, quand, comme El-Raouf Moinahindrou, on peut réussir le film de sa vie !

Anne Perzo-Lafond