Un regard sur Mayotte

À mi chemin entre la commune de Kani-Kéli et la plage de N’Gouja, ce point de vue dominant est un observatoire prisé des touristes car il offre panorama plongeant et contrasté entre l’herbier convoité par nos emblématiques tortues vertes et imbriquées, la barrière de corail accessible à hauteur d’homme ainsi que le tombant des plus captivants avec son bleu marine profond. Une carte postale dont on ne peut se lasser.