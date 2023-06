Education : La Ville de Mamoudzou et le rectorat visent l’excellence pour les jeunes élèves mahorais

C’est en présence du maire de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaila, et du recteur, Jacques Mikulovic, que ce forum a été inauguré. « Le but de ce forum est d’aider nos enfants à atteindre l’excellence dans tous les secteurs afin de préparer le futur, a rappelé le maire de Mamoudzou. Il en va de l’attractivité de la Ville et de son rayonnement international ». En effet, la Ville de Mamoudzou a largement dépassé la barre des 80.000 habitants et plus de 50% de la population a moins de 17 ans. La municipalité a donc créé des services dédiés à l’excellence éducative pour les jeunes car « Ils sont les dirigeants, les entrepreneurs, les médecins, les enseignants de demain. Il est donc nécessaire de transmettre nos valeurs ainsi que la recherche de l’excellence », a insisté Ambdilawahedou Soumaila.

Pour cela, la Ville s’est engagée à soutenir et à encourager les équipes chargées de promouvoir l’excellence en matière d’innovation. « Des tablettes vont bientôt être distribuées dans les établissements scolaires, a indiqué le maire. Des espaces de lecture vont être généralisés, un conservatoire de musique devrait voir le jour ainsi qu’une classe numérique. Il faut doter les élèves d’infrastructures modernes. La recherche de l’excellence passe par un encadrement de qualité le plus tôt possible ». De plus, la Ville soutien plusieurs initiatives comme les voyages scolaires pour les collégiens et les lycéens, mais elle souhaite aussi donner aux familles les moyens d’étudier. « Trop d’enfants s’éclairent encore à la bougie le soir pour faire leurs devoirs, déplore le maire de Mamoudzou. Il faut accompagner les familles et récompenser les efforts des élèves méritants et donner les moyens d’ouvrir les portes d’accès à l’excellence », martèle-t-il. La municipalité a ainsi mis en place une bourse d’excellence afin d’accompagner les étudiants pour les grandes écoles de commerce ou d’ingénieurs.

« L’excellence passe par l’acquisition et la maîtrise des savoirs fondamentaux »

Pour le recteur de l’académie de Mayotte, Jacques Mikulovic, ce colloque sur l’excellence a pour but de mettre en place les outils nécessaires afin de faire réussir tous les élèves. « Il y a beaucoup d’exemples pour atteindre l’excellence, explique-t-il. On peut par exemple se réjouir que la première promotion de classe préparatoire aux grandes écoles du lycée de Sada soit admissible aux concours des écoles de commerce. C’est très encourageant. Il y a aussi les internats d’excellence que nous souhaitons développer. Les élèves ont des projets et ont une capacité à se projeter. Nous voulons ainsi atteindre l’excellence académique ».

Mais le recteur n’oublie pas de rappeler que cela passe par un effort collectif, car 43% des jeunes lycéens mahorais sont touchés par l’illettrisme. « L’excellence nécessite des efforts, cela passe par l’acquisition et la maîtrise des savoirs fondamentaux en mathématiques et en français », insiste-t-il. Pour cela le rectorat va mettre en place plusieurs initiatives comme l’instauration du mois de l’écriture en septembre prochain. « Il faut que les élèves s’habituent à prendre un stylo et à écrire, explique Jacques Mikulovic. Le vivre ensemble passe par l’expression orale mais écrite aussi ». Le recteur indique également qu’un inspecteur général va être spécialement détaché pour l’académie de Mayotte à la rentrée prochaine afin « D’aider à la structuration des savoirs fondamentaux. Des formations seront organisées pour les professeurs afin que soient transmises des techniques spécifiques d’enseignement ». Par ailleurs, la méthode d’apprentissage de la lecture NEO va être généralisée car l’objectif est de faciliter l’acquisition de la lecture et de l’écriture.

Aussi, le recteur rappelle la nécessité d’une complémentarité entre tous les acteurs pour arriver à la réussite du projet. « L’école ne peut pas tout il n’y a pas assez de temps. Il faut donc favoriser la complémentarité avec les parents qui ont un rôle à jouer pour atteindre l’excellence. Il faut aussi élargir le temps périscolaire avec les associations, notamment, qui permettent aux élèves de s’ouvrir sur d’autres disciplines comme le sport, de découvrir autre chose et de s’enrichir. Il y a un potentiel énorme à Mayotte qu’il s’agit de valoriser », conclue-t-il.

Ainsi, durant ces deux jours du forum, enseignants, éducateurs, formateurs et les familles ont eu l’occasion de mener des réflexions autour de plusieurs tables rondes pour la construction d’une approche éducative partagée afin de contribuer à la progression globale des jeunes en les aidant à atteindre l’excellence.

B.J.