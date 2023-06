Réouverture de la bibliothèque municipale de Cavani : pour une culture accessible à tous

Le tout Mamoudzou s’était donné rendez-vous hier matin pour l’inauguration de la bibliothèque municipale de Cavani, entièrement rénovée après plusieurs années de travaux. « C’est un moment symbolique, marquant, a indiqué Ben Issa Ousséni dans son discours d’introduction. La lecture publique fait partie de l’histoire de Mayotte. Nos aînés avaient une attention particulière pour les livres et la lecture. Cette bibliothèque va permettre de lutter contre l’illettrisme et l’exclusion », poursuit le président du Conseil départemental. Une rénovation était ainsi nécessaire car le bâtiment avait été inauguré en 1999 sous l’appellation de Bibliothèque Centrale de Prêt (BCP) avant de devenir en 2004 la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP), puis la Direction du Livre et de la Lecture Publique (DLLP) en 2016.

Vingt ans après, le temps a eu raison de ce bâtiment et il ne répondait plus aux normes. Afin de le rendre à nouveau fonctionnel, 1,2 million d’euros ont été nécessaires pour tout rénover : le sol, les peintures, les alarmes, la mise aux normes de sécurité, l’étanchéité, l’accès aux technologies du numérique, … rien n’a été fait à la légère. « Nous avons restitué ses lettres de noblesse à la bibliothèque de Cavani. Nous pouvons maintenant répondre aux enjeux de la formation et de la numérisation à travers les outils multimédia », s’est félicité Ben issa Ousséni. Cerise sur le gâteau, un faré a même été créé pour remettre au goût du jour les traditions locales et l’oralité.

Pour le maire de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaila, « C’est un immense plaisir que la Ville de Mamoudzou s’associe à la réouverture de cet établissement. C’est une nouvelle ère de la lecture et de la culture dans cette ville, se réjouit-il. Il faut que la population puisse s’imprégner de ce lieu culturel avec enthousiasme et passion. La Ville a ainsi pour objectif de poursuivre cette dynamique culturelle. C’est une Ville inspirante pour l’expansion des arts et de la culture », a-t-il déclaré.

Répondre aux besoins de la population en matière d’éducation

Sur notre territoire, le taux d’illettrisme est important. Selon les derniers chiffres de l’INSEE, 58% des personnes en âge de travailler ne maitrisent pas les notions de base de la langue française. La réouverture de cette bibliothèque est donc comme une bouffée d’air frais pour (re)donner une chance d’accès à la lecture en permettant aux citoyens de pouvoir consulter une multitude d’ouvrages et de contenus multimédias. Les élèves pourront ainsi y accéder tout au long de l’année afin de leur donner les ressources pour réussir, car la lecture est un moyen d’épanouissement et d’enrichissement personnel. Elle sera également ouverte à tous, comme l’a rappelé l’édile de Mamoudzou, « L’éducation c’est le premier besoin d’un peuple. Les collectivités locales ont pour vocation de répondre aux besoins éducatifs. A Mamoudzou, nous mettons l’accent sur l’excellence à la fois éducative et sportive. L’éducation et la lecture sont nos priorités ».

Ainsi, plus d’une vingtaine d’établissements de ce type sont répartis sur l’ensemble du territoire : 15 bibliothèques municipales, 3 médiathèques et 6 bibliothèques associatives. Mais les autorités ne comptent pas en rester là, puisque le maire de Mamoudzou souhaiterait voir sortir de terre dans le futur d’autres bibliothèques et médiathèques, notamment à Tsoundzou et aux Hauts-Vallons.

B.J.