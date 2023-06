L’agenda loisirs du week-end : de la rando, une exposition, des soirées, du sport et du cinéma

Vendredi 9 juin

– Cinéma Alpa Joe : 19h – Fast & Furious X

– Pôle culturel de Chirongui : 20h – Transformers : Rise Of The Beasts

Samedi 10 juin

– A partir de 7h : Chaussez vos chaussures de marche les plus confortables, car la CADEMA organise une randonnée familiale !

Heure de départ : 7h00 – Point de rendez-vous : Sortie de Passamainty, direction Vahibé

Nous vous promettons une journée remplie de découverte, de paysages remarquables et de rires contagieux. Que vous soyez un aventurier aguerri ou un débutant passionné, cette randonnée est ouverte à tous les niveaux de compétence. Voici ce qui vous attend lors de cette excursion inoubliable :

Des vues qui méritent d’être immortalisées sur Instagram, des sentiers pittoresques qui vous feront vous sentir en harmonie avec la nature.Des pauses rafraîchissantes. Des rencontres avec une faune et une flore exotique qui ne manqueront pas de vous émerveiller. N’oubliez pas d’inviter vos amis et votre famille pour partager cette expérience au contact de la beauté naturelle de Mayotte !

– de 8h30 à 15h : A l’occasion de la Journée internationale des archives, célébrée le 9 juin, les Archives départementales de Mayotte ouvrent leurs portes toute cette semaine, depuis le 6 jusqu’au 10 juin 2023.

La population est conviée à ces journées portes ouvertes, qui se poursuivront le samedi 10 juin de 8h30 à 15h avec la découverte de l’exposition « L’atelier d’architecture Réalisations Adaptées (RéA) : 25 ans d’activités au service de l’aménagement et du développement de Mayotte ». L’objectif est de faire prendre conscience au public de l’importance des archives et des documents, de la nécessité de conserver les archives sur le long terme, de faciliter l’accès à celles-ci ; et de faire prendre conscience aux décideurs des avantages d’un bon archivage pour une bonne gouvernance.

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end

Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents :

Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau). Prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– De 18h à 2h : POOL PARTY “No Rules”

Évènement de DJ Stickee – Wicked Vibes Sound et Koropa Piscine et discothèque Koropa Piscine et discothèque.

Infos : 02.69.60.41.00

– De 19h à 23h : Soirée KIZOMBA SUCRÉ SWEET LIKE HONEY

Venez découvrir le Mermoz au dessus de l’Hotel Caribou Mayotte, un cadre chaleureux, accueillant, classe et sécurisé. Découvrez et déguster, leurs tapas, leur cartes et leurs cocktails 19h à 23h et +++ si affinités, aux rythmes kizomba, urban kiz, semba, douceur, kompa…

Le programme : Ouverture du MERMOZ. A partir de 18h – Initiation évolutive Urbankiz 19h à 20h. Soirée dansante kizomba à partir de 20h avec des DJ en mix live. Réservations fortement conseillées.

– A partir de 20h : Évènement de Ligue d’Improvisation Mahoraise et Haricot Ellibal

Un spectacle écrit par personne et réalisé par vous ! Entrée libre – Restaurant Bellevue à Sada- Restauration sur place

– 22h : La ville de Chiconi vous invite à suivre la diffusion sur écran géant de la finale de Ligue Des Champions entre Manchester City et l’Inter de Milan à partir de 22h00 sur la place Sicotram.

Dimanche 11 juin

– A partir de 8h : Une marche pour la santé mentale à la Pointe de Mahabou à Mamoudzou.

Les groupes d’entraide mutuelles (GEM) sont porteurs de ce projet. Le CCAS et la Ville de Mamoudzou participent activement à cet événement. Cette marche est l’occasion de mettre au centre un sujet qui est peu visible ou mis en avant à Mayotte : la santé mentale. Que cela soit par l’effet des embouteillages, les relations, la pression au travail, le climat de violences et d’insécurité, etc., les différentes problématiques socio-économiques nous impactent chaque jour, que nous soyons en situation de précarité ou non. La santé mentale ne se résume pas qu’à des représentations autour de la folie. Cet événement sera le moment propice pour échanger sur le sujet. N’hésitez pas à communiquer auprès des différentes personnes/associations que vous rencontrerez etc.

– A partir de 9h : finale de la coupe de la ligue de Volley-ball. Gymnase de Mgombani – Sada vs Barakani

– De 9h30 à 15h : Journée découverte distillation d’Ylang-Ylang à Combani exploitation Agricole Malavounie Mahoraise Combani.

De la cueillette des fleurs à l’extraction de l’huile essentielle, Atelier tressage (feuilles de coco confection de Paniers). Café cannelle, Jus. Repas du midi, Dessert. Visite de l’exploitation. Vente de produits sur place.

Tarif : 45 € adulte ; 25€ Enfant, moins de 6 ans Gratuit

Réservation Uniquement par téléphone : Aurore 0639672973 / Fouadi 0639048141

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 10 juin à 10h : Super Mario Bros, le film

13h : La Petite sirène

16h : Fast & Furious X

19h : Transformers : Rise Of The Beasts

Dimanche 11 juin à 10h : La Petite sirène

13h : Fast & Furious X

15h : Transformers : Rise Of The Beasts

19h : Love Again : un peu, beaucoup, passionnément

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 10 juin à 11h : La Petite sirène

14h : Transformers : Rise Of The Beasts

17h : Spider-Man : Across the Spider-Verse

20h : Disco Boy

