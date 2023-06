Grosse interpellation dans le cadre du démantèlement des filières de délinquants à Vahibé

L’homme qui est en garde à vue depuis hier a été débusqué à la suite d’un long travail d’enquête. Se sachant recherché, il ne dormait plus chez lui avec sa bande. Difficile d’en dire plus, car la communication même de son interpellation ce jeudi était prématurée, et complique la tâche des policiers, nous explique le commissaire Laurent Simonin, Directeur territorial de la Police nationale (DTPN): “Le dénommé Matso est en effet en garde à vue depuis ce jeudi en début d’après-midi pour un certain nombre de faits. Il est soupçonné d’être à l’origine de la mise en place de barrages nocturnes, notamment de carcasses de voitures, avec son groupe. Nous aurions aimé que cela ne soit pas divulgué car nous avons interpellé 12 autres personnes, mais nous ne les avons pas tous. Maintenant, ça va être plus compliqué”.

Matso est également soupçonné d’avoir commis un meurtre sur un demandeur d’asile africain.

De nombreux autres auteurs de violence sont dans leur viseur, “à Vahibé, la réserve semble inépuisable”, lâche le commissaire, ce qui donne une idée de ce qui se tramait potentiellement tous les soirs dans cette zone. “On peut dire que les automobilistes qui circulent entre Combani et Mamoudzou vont être plus tranquilles, mais nous aimerions poursuivre nos investigations et interpeller l’ensemble des fauteurs de trouble”.

A.P-L.