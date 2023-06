Les inscriptions adultes pour la Course de Pneus prendront fin le 13 juin

Cette année, la 39e édition de la Course de Pneus aura lieu le dimanche 25 juin 2023. Afin de permettre au plus grand nombre d’équipes adultes de tenter leur chance pour participer à l’emblématique course de pneus, des bulletins d’inscriptions et des urnes sont présentes dans plusieurs points relais de Mamoudzou afin d’être collectés et pris en compte pour le grand tirage au sort des équipes gagnantes qui se lanceront sur la ligne de départ.

Pour cela :

Composez votre équipe de 5 coureurs (à partir de 16 ans).

Déterminez la catégorie dans laquelle vous allez concourir : Gros pneus, Femmes, Hommes/Mixtes ou Mama.

Trouvez votre nom d’équipe.

Récupérez et remplissez votre bulletin d’inscription disponible dans les points relais puis déposez-le dans l’une des urnes prévues à cet effet : Mairie de Mamoudzou, Casal sport, Douka pro, Orange (Kawéni) , BFC, ADEP, Point S (Kawéni, Mamoudzou).

Le tirage au sort sera réalisé le jeudi 15 juin 2023 dans l’émission radio de Mayotte la 1ère.