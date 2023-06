La CADEMA nous emmène en balade à la découverte des cascades de Passamainty

Quand on parle cascade à Mayotte, on pense immédiatement à celle de Soulou. Pourtant, elle a des petites soeurs ailleurs dans l’île, et notamment à Passamainty. C’est cette excursion que propose la CADEMA.

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan de Paysage intercommunal, la communauté d’agglomération Dembéni Mamoudzou organise en partenariat avec la Fédération mahoraise des Associations Environnementale (SMAE) une première balade « sensible » à la découverte des cascades de Passamainty.

Le plan de paysage est un outil au service des élus pour renforcer l’attractivité d’un territoire. Il permet d’appréhender le paysage comme une ressource et un levier pour le développement local. Il s’agit donc d’une démarche qui invite à repenser la manière de concevoir l’aménagement du territoire (urbanisme, transports, infrastructures, énergies renouvelables, agriculture) en remettant le paysage au cœur du processus. Cette démarche concerne aussi bien les milieux urbains que ruraux.



“Nous nous retrouvons ce samedi 10 juin à 7h à la sortie de Passamainty, au croisement de la CCD3 et de la piste en terre battue. Il s’agit d’une balade ouverte à tous, à réserver toutefois au plus de 10 ans (quelques passages délicats).”

Un évènement qui “vise également à faire connaitre la démarche volontaire menée par la CADEMA au travers de son plan paysage”.