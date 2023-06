Coupure toujours en cours à Koungou et sur une partie de Mamoudzou

La Mahoraise des Eaux informe les usagers des communes de Koungou et Mamoudzou (secteurs Mtsapéré à Passamainty Ngnambo Titi) que suite à la casse d’hier sur la conduite d’adduction 350 mm en provenance de l’Usine de Bouyouni et en direction de Mamoudzou, les réservoirs de Longoni, Kangani et Maji-Haut n’ont pas pu se remplir convenablement à cause de difficultés de réamorçage de cette adduction au moment de la remise en eau.

Le fonctionnement de l’adduction est revenu à la normale. Néanmoins il est nécessaire de poursuivre le remplissage de ces réservoirs avant de remettre en service les distributions.

Dans l’attente, des citernes seront positionnées sur les villages de Longoni, Kangani, Koungou, Majicavo- Koropa, et Hauts Vallons.

La réouverture du service est à prévoir à partir de 17h.

Nous conseillons aux usagers du service lors de la remise en eau de :

• Veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de laisser couler l’eau durant les premières minutes tout doucement.

• Laisser couler l’eau ensuite jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire).

• Faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première

demie journée suivant la remise en eau