PLASMA: les résultats de l’étude sur la circulation des déchets plastiques dans le lagon

Le modèle confirme que les microplastiques issus de nos littoraux, dévalant les bassins versants de Mayotte, s’accumulent dans le lagon.

Cette recherche de sciences participatives, qui s’est déroulée tout au long de l’année scolaire 2022-2023, a été dirigée par des océanographes et sociologue de l’IRD (Institut de recherche pour le développement, et notamment le MIO, son laboratoire d’océanologie de Marseille) ainsi que des enseignants-chercheurs du CUFR de Mayotte.

Le principe du projet est d’impliquer les élèves dans des dispositifs d’enquête de terrain, qu’ils concernent les sciences des milieux (prélèvements d’eau, analyses…) ou les sciences sociales (enquêtes de terrain, observations, entretiens…). Au-delà de la sensibilisation des élèves et du grand public à la problématique des microplastiques, ce travail de sciences participatives est une contribution sérieuse à l’avancée des savoirs sur un sujet de plus en plus préoccupant pour le Parc naturel marin.

Ce jeudi 8 juin, de 10h à 15h, devant le restaurant « La Croisette » à Mamoudzou, les élèves des classes de 3ème option « développement durable » du collège de Passamainty ainsi que ceux de la classe de 2nde du lycée des Lumières présenteront les résultats des travaux qu’ils ont menés dans le cadre du projet PLASMA.

Un film, des expositions, la démonstration pédagogique par les élèves de leur matériel d’enquête (filtres fabriqués en classe de techno, carnet…), des données collectées et des résultats de leurs enquêtes.

Le Parc présentera les résultats de son observatoire des déchets marins qui réalise des suivis sur l’eau, sous l’eau, sur les littoraux et dans les organismes marins depuis 2017. Le CUFR présentera son étude des pollutions aquatiques et l’équipe IRD du projet PLASMA vous donnera quelques informations sur les suites du projet pour un volet 2 toujours plus participatif.