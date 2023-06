On fait le ménage à Bandrélé avec l’achat d’une balayeuse aspiratrice

Avec les objectifs affichés de l’opération Wuambushu d’interpeller les leaders de bande, on ne se demandait pas si ça allait péter du côté d’une prison saturant à 230%, mais quand. Ce lundi, l’intersyndicale FO Pénitentiaire, CFDT Pénitentiaire et CGT Pénitentiaire, a fait entendre son ras-le-bol d'un manque d’effectifs et de capacité d’accueil