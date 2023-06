L’auteur de Mon P’tit Loup présentera son livre le 15 juin à Mayotte

Les associations du Collectif CIDE (Convention internationale des droits de l’enfant) se mobilisent pour soutenir et valoriser la publication de Mon P’tit Loup, premier livre de Nicolas Puluhen, préfacé par Pierre Perret. Ce livre vient compléter et enrichir la Bande dessinée “Des cailloux sur la mer” du Collectif CIDE et le roman autobiographique “Ose et Ça ira” de Saïrati Assimakou.

L’auteur sera présent le jeudi 15 juin, de 16h30 à 18h30 au restaurant le Faré, boulevard des crabes en Petite-Terre, afin de vous faire découvrir cet ouvrage en avant première.