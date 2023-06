Informatique : Bientôt la fin des écrans ?

Marre d’avoir un écran trop petit, un manque de place sur votre bureau, des regards déplacés et curieux, une position de travail peu appropriée ou bien même, et à répétition, des maux de dos en plus d’une colonne vertébrale voutée ? C’est justement ce sur quoi cette start-up israélienne planche depuis 2020 afin de proposer un design d’ordi complètement révolutionnaire et surtout, sans écran !

Des données qui flottent dans les airs…

Développé pendant 3 ans par experts en informatique spatial et anciens employés des respectives et emblématiques entités Microsoft et Apple, ce projet de conceptualisation et création, qui fleure plus la Silicon Valley que le Poitou-Charentes, a représenté la bagatelle somme de 61 millions de dollars d’investissement… Une petite fortune qui se voudra vite rentabilisée si cette révolutionnaire architecture de travail fait des émules.

Le principe ? Fini le ou les écrans, tout se veut extensible, dématérialisé et affiché où votre regard se porte. Avec une dimension diagonale estimée à 100 pouces (soit 2,5 mètres), cet écran physique désormais supprimé se verra remplacé par une paire de lunettes — NReal Light AR ( dimensions dépliées : 146 x 175 x 44 mm ) — connectées, à réalité augmentée, qui vous permettra de vous mouvoir (presque) librement tout en garantissant la pleine propriété privée et la sécurisation de votre affichage. Un affichage Full HD donc virtuel, légèrement incurvé qui n’apparaîtra qu’à celui qui porte ces lunettes, sorte de casque futuriste très épuré. Seul bémol, justement pour ceux qui portent déjà des lunettes de vue ou de repos, les 2 associés ne peuvent être compatibles mais là encore, la start-up visionnaire à tout prévu ! Pour palier à cette apparente problématique qui n’en est pas une, Sightful propose à ses futurs clients de leur fabriquer directement des lentilles adaptées à leur vision qui se fixeront tels des aimants directement à même la monture et ce, gratuitement. Il suffit juste de faire parvenir à ladite entreprise l’ordonnance comportant les indices de corrections. Bien vu Spacetop !

Quelques éléments de l’ossature

Hormis les lunettes, qui se veulent, dans l’immédiat obligatoirement raccordées*, l’autre élément matériel concret est donc le clavier, constitué également d’un trackpad classique et d’un lecteur d’empreintes digitales. Un sorte de portable finalement qu’on peut encore qualifié d’un peu lourd ( 1,5kg ), de dimensions 27 x 22 x 4 centimètres. Ça reste ’’mastoc’’ en attendant que la chose évolue vers plus de compact et de légèreté. Doté d’un processeur ARM de type Snapdragon 865 pour ceux à qui ça parlera, cet outil fonctionne sous sytème d’exploitation Android et offre 8 Go de RAM pour 256 Go de stockage et se veut compatible Bluetooth 5.1, Wifi 6 et 5G. Il est également doté d’une webcam 2560×1920 et offre la possibilité de connecter un écran classique externe via un des deux ports USB-C 10 Gbps. Et niveau consommation ? Avec un rechargement à près de 85% en une durée de près 2 heures, l’autonomie du Spacetop n’excellera pas les 5 heures ce qui embête les puristes techniques sachant sa classification d’ordinateur ARM.

Et si on souhaite l’acheter ?

De plus en plus convoité même par les géants Apple et Samsung, le Spacetop se voudra dans un premier temps commercialisé exclusivement aux Etats-Unis, lieu où les divers agréments et approbations réglementaires ont été validés. Pour l’opération lancement, ils seront au total 1 000 clients (ou cobayes suivant l’idée qu’on s’en fait) qui seront tirés au sort de leur motivation, après inscription sur le site Sightful.com et deviendront des sortes d’ambassadeurs testeurs donnant leur avis sur l’évolution de l’outil et la sortie de prochains produits. Bien que la date officielle de sortie et de vente n’est été annoncée, il se murmure que courant de ce prochain mois de juillet la bête se voit commercialisée. Une bête qui représente la coquette somme de 2 000 dollars.

Alors, outil révolutionnaire qui détrônera les portables ou bien flop complet, à l’image des Google Glass sorties en 2015 ? Affaire à suivre et restons connectés !

MLG