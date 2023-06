Amélioration en vue pour la couverture du réseau mobile

Dans le cadre de son engagement d’investissement dans l’amélioration du réseau mobile, Orange modernise son réseau sur l’ensemble du territoire, en remplaçant les antennes mobiles existantes par des antennes de dernière génération.

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) avait couronné cette année et pour la 3ème fois consécutive, l’opérateur Orange comme n°1 ou n°1 ex-æquo sur différents services mobile, voix, sms et internet mobile.

L’opérateur qui a contractualisé avec le territoire doit améliorer le réseau mobile en remplaçant les antennes mobiles existantes par des antennes de dernière génération et en déployant une nouvelle bande de fréquence (700 MHz). “Ces travaux permettront de parvenir à une meilleure qualité de service, une plus grande couverture et des vitesses de connexion accrues en 4G+, (…) et s’inscrivent en parallèle de d’un plan ambitieux d’extension de notre couverture par la construction de nouveaux sites”.

L’opérateur informe que pendant la durée des travaux, il est possible que ses clients rencontrent des dysfonctionnements temporaires, pouvant aller de quelques minutes à quelques heures. “Nous mettons tout en œuvre pour minimiser ces interruptions et pour assurer un rétablissement rapide du service”. Des informations complémentaires concernant les travaux seront disponibles sur les comptes Facebook et Twitter Orange Mayotte ainsi que sur le site dédié.