Sport : La preuve par 3 pour Fuz’Ellipse et bien d’autres encore

Ça s’est passé…

Fuz’Ellipse : Victoire ô combien symbolique et Triplé quasi historique

L’équipe féminine seniors de basketball de Cavani (Nationale 3), menée par la capitaine Mélanie Jebdi, a réalisé un exploit ce samedi 3 juin, en l’enceinte du gymnase Jean-François Hory, à M’Gombani. En effet, en remportant haut la main cette intensive finale (score : 105-41), contre les Golden Force de Chiconi, qui n’ont rien lâché jusqu’à la dernière seconde, les Fuz’Ellipse sont les premières, depuis bien des années, à pouvoir se targuer de détenir, en une saison, les 3 trophées relatifs aux compétitions mahoraises toutes confondues.

En effet, après le Championnat de Mayotte, la Coupe de France — qui les avait notamment conduites en une finale océan Indien en mai dernier, contre les Tamponnaises de la Réunion— c’est la fameuse Coupe de Mayotte qu’elles viennent de décocher pour le plus grand bonheur de leur président et ex-basketteur, Ianis Toumbou Dani : « Ce club est incroyable dans sa force de régénération. Nous avons longtemps souffert d’une réputation de club plutôt instable et mzungu, dû justement au fort turnover de ses membres en raison des affectations professionnelles de ces-dernières. À chaque début de saison, il est recréé une symbiose entre les jeunes générations locales montantes et les filles qui sont aussi de passage. L’implication de toutes est exceptionnel, la vie de famille est palpable au sein de nos murs et je suis fier d’elles ».

Une implication aussi liée à son staff coaching 100% féminin hautement assidu, en les personnes d’Émeline Erichot et de son adjointe, Eirini Arvanitopoulou; figures emblématiques de ce club de Cavani déjà bien mythique et désormais triplement et successivement capé. Un club dont la technicité notoire de ses joueuses n’est plus à prouver sachant, de surcroit, que son effectif représente un pourcentage majeur dans la composition de l’équipe finale qui représentera Mayotte lors de cette 11ème édition des Jeux des îles 2023, du 23 août au 3 septembre prochains, à Madagascar. Une compétition internationale tant attendue mais déjà amèrement pré-ingérée localement parlant, au regard de son impact et de ses restrictions économiques départementales, dans les portefeuilles des diverses associations sportives de notre territoire. En espérant que tout cela ne sera pas trop pénalisant pour les championnats futurs, dès la rentrée prochaine… Affaire à suivre mais en attendant, Istawi les Fuz’Ellipse girls !

L’ambassadrice footballistique de la Cadema élargit sa visite mahoraise

C’est lors du tournoi UNSS de football, vendredi 2 juin dernier, au niveau de la plage de Sohoa et de son site sportif en pleine réhabilitation, que la star féminine du football français et international, Wendie Renard, est venue échanger avec les collégiens des 5 établissements présents pour cette compétition. Ils étaient près de 150 participants, en provenance des 4 coins de l’île, répartis en 15 équipes au moyen de matchs sur plateau sportif, sur terrain gazonné mais aussi à même la plage, en mode beach-soccer. Filles et garçons confondus, nourris d’un regard brillant et étoilé, ils ont pu échanger avec la star du ballon rond, à travers des questions plus ou moins pertinentes, avant une séance photos et autographes tant espérée. C’est de manière tout à fait bienveillante et accessible que la Capitaine de l’Équipe de France féminine de football, s’est prêtée au jeu, poussant même son implication en une petite séance d’échauffement musicalement rythmée aux côtés du président de la Cadema, Rachadi Saindou : « Notre venue ici, hors territoire Grand-Mamoudzou, est le symbole que ce désir de création d’Académie de Football est avant tout dans l’intérêt de la jeunesse mahoraise dans son ensemble et ce, quelle qu’en soit sa commune d’origine ». C’est donc aussi en présence du maire de Chiconi, Madi Ousseni Mohamadi, que les convives ont pu apprécier l’ampleur du chantier de modernisation du site entrepris qui devrait offrir, d’ici cette fin d’année, un spot sportif des plus modernes et attrayants aux abords de ce site balnéaire des plus sympas.

Le Handball scolaire et féminin mahorais brille nationalement

Les collégiennes de la section sportive féminine de Handball de Passamainty se sont ardemment battues lors du Championnat de France UNSS qui s’est déroulé du 31 au 2 juin 2023 à Mende en Lozère. Sur les 16 équipes finaliste en lice, elles ont terminé à la 7ème position de ce tournoi d’excellence catégorie Minimes filles. Bravo Passam-City !

________________________________________________________________

À venir…

Les jeunes footballeurs de Ouangani s’envolent pour le Tournoi International de Challans

Décollage quasi imminent pour les 14 jeunes garçons du club de football de Ouangani, catégorie U12/U13, ainsi que 5 de leurs encadrants, direction la ville de Challans, en Vendée, où se déroulera la 10ème édition du Tournoi International Ulrich-Ramé du 16 au 18 juin prochains. Pendant ces 3 jours de compétition, il est attendu près de 196 équipes de toute la France ainsi que de l’étranger, réparties en U11, U13 et U15; soit au total près de 2 300 footballeuses et footballeurs. Outre des joueurs à dominante bretonne et/ou héxagonale Ouest-France, le volet ultra-marin sera représenté par Mayotte donc, ainsi que la Réunion mais aussi des contrées internationales telles que la Roumanie, la Pologne, l’Algérie, le Maroc ou encore l’Ukraine, tout un symbole.

« Se confronter à d’autres équipes hors territoire, sera aussi l’occasion d’avoir une autre vision de son niveau et du chemin qu’il reste à parcourir » nous confie Rassuhi Harouna, accompagnateur de ce voyage et emblématique coach de cette grande école de football du Centre-Ouest mahorais qui fait de plus en plus rêver les jeunes, sachant la récente intégration en équipe de France U16, de l’enfant du pays et star montante du FC Lorient U17, l’attaquant Samir Said Haribou.

En plus de l’approche purement sportive, qui laisse sous-entendre d’assister à la rencontre France/Grèce au sein du mythique Stade de France, dans le cadre des matchs éliminatoires de l’Euro 2024, il sera aussi question d’y joindre un enrichissant chapitre éducativo-culturel avec la visite de musées sur Paris mais aussi de l’Assemblée Nationale aux côtés de Mansour Kamardine, ainsi que du Sénat où Thani Mohamed Soilihi sera heureux d’accueillir les jeunes compatriotes de son village de Ouangani.

« Ce projet est né d’une envie d’ouverture que nous souhaitons offrir à ces garçons qui, pour la plupart, n’ont jamais eu les moyens ni de prendre un avion, ni même de voyager très loin » nous indique Abdallah Said Haribou, entraineur de cette équipe et organisateur de ce périple pluridisciplinaire basé sur des subventions principalement municipales et privées. Souhaitons à nos champions en devenir de Ouangani de s’épanouir pleinement dans cette aventure qui leur est offerte et de revenir l’esprit encore plus curieux et élargi et ce, au delà des limites d’un terrain de football.

RDV UNSS

L’équipe mixte championne académique de Golf, du Collège de Doujani, porte dignement nos couleurs dès ce lundi 5 juin pour le Championnat de France UNSS qui se déroule jusqu’au 8 juin, au Golf des Bouches de Seine, en la commune de Mosson (Académie de Versailles). Allez Doujani !

Le Collège de Passamainty, une fois plus mis en belle lumière, notamment concernant sa section mixte d’Athlétisme, déjà championne d’académie, qui sera présente au championnat de

France estival UNSS-Athlétisme qui aura lieu du 6 au 9 juin prochains à même le stade de Nancy, en Meurthe-et-Moselle.

Rien ne semble arrêter le collège de Passamainty qui voit 3 de ses élèves, nommés lauréats du Prix Ethic’action pour le projet Sport partagé et inclusion, invités au sein de l’emblématique Sorbonne, à Paris, ce vendredi 9 juin.

MLG

—————————————————-