Les forces de l’ordre en action ce week-end

Calme depuis quelques mois, le tristement célèbre hub de Kahani a refait parler de lui ce vendredi. Vers 13h des jeunes se sont affrontés à coup de pierres, nécessitant l’intervention des gendarmes qui ont été aussitôt pris à partie, selon la gendarmerie. Une heure après la situation était apaisée mais les forces arrivées en nombre étaient maintenues sur place “en contrôle de zone”.

Ce samedi soir, c’est vers Sakouli qu’un barrage a été érigé vers 22h30 par des jeunes, des automobiliste ont été caillassés, les gendarmes sont intervenus rapidement pour libérer la circulation.

Du côté de la zone police, le 31 mai dernier, un individu était interpellé après avoir participé au vol d’un téléphone portable en réunion. La victime avait immédiatement appelé la Police sur le 17, provoquant l’intervention des policiers de la BAC qui recueillaient les premiers éléments avant de rechercher les auteurs aux environs. L’interpellé était identifié et reconnaissable car présentant un bandage à la main. Il était également trouvé en possession du téléphone dérobé. Conduit au commissariat puis placé en garde à vue, il reconnaissait les faits.

Un cambriolage était intervenu le 16 mai dans une habitation toujours dans le Grand Mamoudzou, alors qu’un des occupants dormait. Des individus pénétraient dans le domicile et dérobaient divers appareils multimédias et des documents d’identité. L’un des auteurs était identifié après des investigations menées par la police judiciaire. Il était interpellé et placé en garde à vue et reconnaissait les faits.