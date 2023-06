Deux spectacles famille au Pôle culturel en juin

Le Pôle culturel de Chirongui clôt sa belle saison culturelle 2022-23, avec deux rendez-vous.

– “Le Parfum d’Edmond” Compagnie Baba Sifon – théâtre, conte, musique – spectacle famille – durée 50 min – à partir de 8 ans – Lundi 12 juin 2023 à 18h30 – sur réservation

“L’histoire se passe aujourd’hui. Deux adolescentes élaborent des stratégies olfactives pour créer un parfum. L’odeur de la vanille leur fait remonter le temps. Dans cet aller-retour entre présent et passé nous croisons la vie d’Edmond Albius, orphelin, esclave, enfant de 12 ans, qui découvre comment polliniser la vanille en 1841. Un super-héros trop souvent passé sous le silence de l’Histoire. Au travers des mots portés par la conteuse et comédienne Léone Louis, en duo avec Chloé LavaudAlmard, Edmond devient une source d’inspiration pour questionner notre monde, se construire sous le regard de l’Autre et inventer demain. “

– “Bim Bam Buster” Compagnie Baba Sifon – Ciné-concert – spectacle famille – durée 50 min – à partir de 6 ans – Mardi 13 juin 2023 à 18h30 – sur réservation

“Le musicien-compositeur homme-orchestre David Fourdrinoy nous fait découvrir une de ses passions : les films muets en noir et blanc et centenaires. Pas n’importe lesquels ! Nous voici embarqués dans l’univers drôle et poétique de Buster Keaton. Revivez l’expérience étonnante des débuts du cinéma muet, au travers des 2 films L’Épouvantail et Malec- champion de golf… emporté par le vibraphone et autres surprises sonores de David ! Un ciné-concert plein de vie, de drôlerie et de tendresse.”

