Agenda loisirs week-end : course d’orientation, prévention pour la santé, rando, danse, contes et du cinéma

Vendredi 2 juin

– Cinéma Alpa Joe : 19h – Fast & Furious X

– Pôle culturel de Chirongui : 20h – Spider-Man : Across the Spider-Verse

Samedi 3 juin

– 8h : Nettoie la plage, sauve l’océan

Rendez-vous à 8h, le samedi 3 juin, à Pamandzi, sur la plage de Sandravoangué pour nettoyer le littoral pendant une matinée ! Des collations seront proposées aux courageux qui viendront nous prêter main forte pour faire face à la chaleur

– 8h : Rendez-vous le samedi 3 juin avec l’association éco-solidaire YES WE CAN NETTE au marché de Coconi, à partir de 8h. En plus de notre sélection de produits zéros-déchet de qualité, venez découvrir notre nouveau stand henné ! L’argent récoltés servira à financer notre association éco-solidaire !

– 8h : Le CCAS de Tsingoni vous annonce la tenue de l’anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant qui aura lieu 3 juin 2023 à la MJC de Miréréni à 8h00.

Le thème de l’évènement portera sur l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de vivre, survivre et se développer ainsi que le respect des opinions de l’enfant. Au programme: Activités sportives ; stands d’information ; projection court-métrage ; intervention d’un sociologue & le cadi ; table ronde (débat).

– De 8h à 12h : La ville de Mamoudzou organise une course d’orientation ce samedi 03 juin 2023, au Parc Mahabou. La course d’orientation est ouverte à tous ! Pensez à bien vous équiper : Une paire de baskets ou chaussures de randonnée, casquette, une bouteille d’eau et un peu de nourriture en cas de fatigue.

Difficulté : moyenne ; Durée : 04h00

– De 8h à 12h : Dans le but de sensibiliser et d’encourager des habitudes de vie saine, le REPEMA, RéDiabYlang976 ainsi que le Centre Régionale de Coordination et des préventions du Cancer de Mayotte CRCDC (Redeca) organisent le samedi 3 juin à la MJC de Combani, l’évènement « Tchek ta santé »

« Tchek ta santé » est un village la santé qui vise à rassembler la population autour de différents ateliers interactifs et éducatifs. Le but étant de regrouper la population autour de la santé afin de les sensibiliser sur des thématiques telles que la nutrition, la santé sexuelle et reproductive, la prévention des cancers chez les femmes mais également les activités physiques. Au programme, différents stands de sensibilisation seront proposés : alimentation équilibrée, santé sexuelle, prévention du cancer du sein et du col de l’utérus, importance de pratiquer une activité physique régulière…

«Tchek ta santé» est ouvert à tout le monde. Que vous soyez à la recherche de conseils sur votre santé ou que vous souhaitiez simplement venir vous informer, venez rencontrer les différents acteurs sur leurs stands.

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le prochain week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents :

– Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau).

– Prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge.

En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– De 10h à 16h30 : Anne-Laure revient nous proposer un stage de danse contemporaine le samedi 3 juin prochain, au lycée agricole de Coconi!

Inscription par message fb ou sur zinanawasi@gmail.com

– A partir de 16h : Le réseau de Lecture Publique en partenariat avec la mairie de Bandrélé, ont le plaisir de vous convier à la 2ème édition du « MOIS DU CONTE », qui aura lieu durant tout le mois de juin, du 3 au 29 juin, à la Médiathèque de Bandrélé.

Au programme : Halé Hélélé, Danses traditionnelles, Slams, Uwutindé, Jeux de tarots. Plus d’informations : 02 69 60 90 94 / https://www.facebook.com/rlpbandrele

– 18h : l’artiste-peintre et poétesse Chankaléor, Nora Godeau pour les intimes, vous propose de vous plonger, l’espace d’une soirée, dans son univers fantastique mêlant jaillissement de mondes imaginaires et poésie picturale et littéraire. Son oeuvre est constituée de tableaux aux techniques variée (gouache, aquarelle, feutres, pigments secs, crayon graphite), chacun accompagné d’un poème qui lui correspond. Les poèmes sont imprimés sur des parchemins de sa fabrication, lunaires (aux teintes froides) ou solaires (aux teintes chaudes) selon l’univers du diptyque. Un véritable voyage au coeur de l’enfance et des mystères de l’esprit vous attend, loin des préoccupations de la vie quotidienne !

Lieu : La Maison Rose de Cavani, la résidence personnelle de l’artiste. Entièrement peinte en rose, cette maison, transformée en galerie le temps d’une soirée,

se situe au 65 rue de la nouvelle briqueterie à Cavani-Mamoudzou dans le quartier dit

« Vaga Musique » (juste au-dessus de la crèche des P’tit-loup).

Localisation : 12°46’53.1″S 45°13’07.9″E

– De 16h à 19h : Plateau de basket de Cavani

Événement exceptionnel ! Miss Bwadra 2023. C’est à l’occasion des 20 ans de l’association Nariké M’sada que nous souhaitons relancer l’élection de Miss Bwadra qui avait déjà eu lieu en 2018 dans le cadre du M’Sadathon.

Cet évènement célébrant la beauté des femmes a pour but de lutter contre les

discriminations en mobilisant la population mahoraise autour d’un évènement

festif et intergénérationnel qui se veut devenir un rendez-vous annuel.

Ouverte à toutes les femmes majeures se considérant «Bwadra», cette soirée

sera retransmise en direct sur Facebook.

Tarifs : 12€ en prévente ; 15€ sur place – Infoline : 02.69.62.69.73

Et n’hésitez pas à prendre vos places en ligne

– A partir de 20h : Au Meli Mélo, snack du golf de Combani

Soirée roots dans un très beau cadre de verdure et un accueil aux sourires fleuris … Live concert avec le célèbre Wubani puis mix avec le talentueux GréG .

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 3 juin à 10h : La Petite sirène

13h : L’Arbre à voeux

15h : Fast & Furious X

19h : Renfield

Dimanche 4 juin à 10h : Super Mario Bros, le film

13h : Les Gardiens de la Galaxie 3

16h : Fast & Furious X

19h : Jeanne du Barry

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 3 juin à 11h : Piro Piro

14h : Spider-Man : Across the Spider-Verse

17h : La Petite Sirène

20h : Fast & Furious X

Dimanche 4 juin à 11h : Spider-Man : Across the Spider-Verse

14h : La Petite Sirène

17h : Fast & Furious X

20h : Burning Days

