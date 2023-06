Caribou Wendie !

Il n’est guère coutumier, en nos jolies et insulaires contrées éloignées, de recevoir des grands noms ayant trait à l’Univers professionnel ET international du sport. Et lorsqu’il est question de surcroît de la Capitaine de l’Olympique Lyonnais (OL) ET de l’Équipe de France de football, on ne peut que se réjouir d’une telle médiatisation indirecte, et surtout positive, de notre territoire. Pour résumer très rapidement les grandes lignes de son palmarès, Wendie Renard c’est au bas mot 13 saisons en division 1, 10 coupes de France, 8 coupes UEFA, 3 tournois de France, 138 matchs, 91 titularisations, 44 buts dont 23 buts en sélection nationale, 10 passes décisives… La liste est longue pour notre défenseure nationale de presque 33 ans qui comptabilise, de surcroît, un sans faute niveau carton rouge (0). En somme, une illustre ambassadrice qui incarne le tout est possible pour les jeunes mahorais et mahoraises, en ce monde où il est aussi important de lutter pour une égalité sociétale homme-femme et d’autant plus en un domaine sportif où les mentalités patriarcales sont encore difficiles à pleinement s’ouvrir. Ce combat de parité, Wendie le mène avec transparence et sa venue sur notre île est tout un symbole.

VIDEO : Arrivée de Wendie Renard dans le hall de l’aéroport

Vers une ”aCADEMA” de football ?

Même si rien n’est encore officiellement et concrètement acté, cela en prend grandement la voie et ce, grâce à la voix justement et la pugnacité du président CADEMA, Rachadi Saindou, portée haut, fort et de manière noblement soutenue car, ce développement de l’île tant espéré, incarné notamment par une jeunesse riche de potentialités, il y croit dur comme fer et le domaine du sport en fait grandement partie : « Cette académie c’est l’opportunité de montrer la jeunesse mahoraise sous un autre angle et de développer l’Univers du football professionnel sur notre territoire. Il y a certainement parmi nos jeunes des futur(e)s Killian Mpappé ou encore des Wendie Renard et ils ont droit d’y rêver. À l’heure actuelle, nous avons des écoles d’excellence dans différents sports mais après le bac, il n’y a plus rien. Et même si nos profils prometteurs ne peuvent prétendre à devenir athlètes ou footballeurs de haut niveau, il est aussi important de pouvoir leur proposer tout un panel de formations professionnalisantes dans les divers métiers liés au Monde du Football et du Sport en général. Éducateurs, Kiné, coachs, Marketing… Les besoins sont nombreux et nous devons pourvoir y répondre de manière autonome à même notre île. Wendie Renard est une footballeuse hautement capée, utilisons son image pour vendre la CADEMA et surtout mettre positivement en valeur notre département ».

Être naturel et croire en ces rêves

Des notions qui peuvent naïvement apparaitre basiques mais qui sont les préceptes mêmes, incarnés et appliqués par Wendie Renard en ses propres termes : « Si j’ai accepté de venir ici, pour discuter de ce projet, c’est avant tout pour apporter ce que je suis, ce que j’ai fait, sans m’inventer un personnage ou une autre vie. Je suis ici pour apporter à la jeunesse ce rêve là que j’ai moi même eu étant petite. J’ai eu la chance de tomber sur des gens qui m’ont aidée mais ça n’est pas le cas de tout le monde alors j’aimerais apporter à cette jeunesse mahoraise l’opportunité de croire à son tour en ses rêves. Le football est un sport planétaire où dès le plus jeune âge les garçons et les filles peuvent s’y adonner comme il est cas en Hexagone et je souhaiterais qu’il puisse être la même chose dans nos îles pour envisager d’y évoluer et même d’y travailler », nous confie-t’elle entre 2 selfies demandés par les admirateurs qui la reconnaissent sur la barge en direction de la maison mère CADEMA.

Cette volonté de la faire venir ici, à Mayotte, est partie d’une rencontre fortuite au Ministère des Outre-mer, à Paris et ce projet de création d’académie footballistique est quelque chose qui trottait déjà dans l’esprit de notre Capitaine de Bleues tant adulée, ainsi que celui de son staff conseiller. Une académie dédiée de manière égalitaire à toute la prometteuse jeunesse et ce, quel qu’en soit son sexe : « Même si le football féminin part de très loin, il est important que les choses s’équilibrent. Si un avocat touche 5 000 euros et son homologue féminine 2 fois moins, alors qu’il s’agit du même boulot, on ne trouve pas cela normal. En quelques années, nous avons réussi à faire évoluer positivement un certain nombre de choses avec les filles (ndlr – coéquipières et Monde du football féminin de manière globale). Pour moi, il n’y a pas les filles d’un côté et les garçons de l’autre. L’Avenir du football doit se miser sur les deux genres alors oui, bien sûr, en tant que femme, je suis heureuse de voir de plus en plus de petites filles s’identifier à moi, à mon parcours et cela leur donne certainement plus de force pour atteindre leurs rêves individuellement ».

Notre star internationale compte déjà dans son agenda divers événements auxquels elle assistera durant son séjour qui se veut aussi, et avant tout, l’opportunité de découvrir notre île sous ses différents aspects aussi nourris de richesses touristiques et naturelles qu’il est important de ne jamais occulter, malgré la noirceur ambiante qui tend toujours, médiatiquement parlant, à s’imposer. Une noirceur qui touche notre jeunesse, l’assimilant à tord à une irréversible délinquance gangrenée et généralisée. Fort heureusement, la réputation de la lumière triomphante sur les ténèbres n’est plus à prouver alors permettons à cette grande ambassadrice du ballon rond international, d’incarner ce phare pour nos jeunes sportifs plein d’ambition, avant l’amorce de sa préparation pour la Coupe du Monde Féminine de la Fifa, dès la fin juillet prochain.

MLG