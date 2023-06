Nos jeunes scientifiques de Ouangani, nationalement applaudis

Elles étaient au total 50 équipes finalistes à concourir pour cette grande finale du Concours CGénial 2023, en ce lieu ô combien symbolique, temple de la Science aéronautique, de la banlieue nord parisienne. Des équipes catégorisées par lycée et collège venant des 4 coins de l’Hexagone mais également des territoires ultramarins. Et notre caillou mahorais n’était pas en reste sachant la sélection du Lycée des Lumières de Kaweni – Mamoudzou (et leur projet de valorisation des déchets intitulé : Île au parfum) ainsi que du Collège de Ouangani. Des scientifiques en herbe que nous avions suivis d’ailleurs suivis, lors de leur victoire au concours académique en mars dernier.

En direct à la télévision…

De par cette conjointe réalisation, dispositif ministériel Sciences à l’École et Fondation CGénial, le concours du même nom est devenu peu à peu une référence académique et nationale pour les esprits créatifs et les scientifiques en devenir. Une médiatisation aussi matérialisée par la retransmission en direct de ce bel événement via la chaîne L’Esprit Sorcier TV et animée par le non moins célèbre journaliste-reporter en la matière, Fred Courant.

C’est ainsi que les projets sélectionnés finaux, ont pu être évalués par un jury constitué de 70 personnes et scindés en ces 2 catégories collège et lycée. Pour les 2 présidents jurys, il était question de Gérard Langlais, Consultant RSE et enseignant Master/Formateur RSE pour le département collège et de Frédéric Restagno, physicien français, directeur de recherche au CNRS et président du conseil scientifique du Concours CGénial pour le département lycée.

Cette finale fut aussi marquée par la visite de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau qui est venue s’imprégner de ces ingénieuses créations aussi diverses que variées pour le plus grand honneur de leurs respectifs créateurs.

Istawi Ouangani !

En 16 ans d’existence, ce concours a vu défiler plus 4 723 projets et touché de manière plus ou moins directe 99 650 élèves. Les nombres sont précis; on ne fait pas dans l’approximatif chez les scientifiques ! Et en plus de cette approche cartésienne des plus louables, se greffe un volet humain qui nous plait bien. Un volet qui voit les collégiens du Club des sciences de Ouangani remporter le prix graine de scientifique de l’association de chercheuses et de chercheurs Cercle FSER, pour leur projet De l’espoir pour deux mains : Comment sensibiliser les élèves au handicap ?

Qualifiée de « pétillante, mue par une belle humanité au service d’une grande autonomie et d’expériences pertinentes » cette jeune équipe a été saluée pour l’aspect justement « solidaire et enthousiasmant » de leur idée de prothèse personnalisable et la genèse qui précède la mise au concret de tout cela.

Pour les porteurs de ce projet, il sera également question d’être récompensés par la visite privée et guidée d’un laboratoire ainsi que d’un speed meeting scientifique pour toute la classe.

Nous ne cesserons jamais de le rappeler, cette île déborde de potentiel et de créativité. Encore félicitations à nos jeunes cerveaux mahorais.