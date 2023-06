Clap de fin pour le « Joli mois de l’Europe »

Après Tsingoni, Bandrélé, Mtsamboro et Petite Terre, c’était au tour de Mamoudzou d’accueillir hier la dernière rencontre organisée par le Gip (Groupe d’intérêt public) Europe. « Cette journée va venir clore notre série de rencontres d’informations à destination des porteurs de projets », indique François Duhesme, responsable de la communication au sein du Gip Europe.

La matinée était organisée en deux temps, tout d’abord une présentation des différents fonds disponible (Feder, FSE, Interreg, Feader, Leader ou encore Feamp), puis un deuxième temps avec de stands où les gens ont pu venir au contact, échanger, poser des questions, évoquer des projets. « L’objectif est de faire se rencontrer les gens et de mettre le doigt sur les actions menées par l’Europe. L’Union européenne croit en Mayotte, j’en veux pour preuve les nombreux fonds disponibles. Concernant le GIP Europe, ce sont 450 millions d’euros qui sont alloués par l’Europe pour la période 2021-2027. C’est presque deux fois plus que sur la période précédente », se félicite François Duhesme.

Le but de ces fonds est ainsi de développer le territoire en matière d’environnement, de numérique…, de faire émerger des projets, et d’améliorer la vie quotidienne des mahorais (éclairage public, barge, piste longue, port de Longoni, etc.). « Les besoins de Mayotte sont considérables. Il faut donc faire émerger des projets en matière de développement économique et autres pour doter le territoire des infrastructures dont il a besoin », conclut François Duhesme

B.J.