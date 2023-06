Circulation alternée annoncée par le maire de Mamoudzou

Le maire Ambdilwahedou Soumaila avait déjà tenté de réguler de cette manière la circulation dans sa commune il y a un an, mais avait été retoqué par la préfecture au motif que le maire n’avait pas ce pouvoir décisionnaire en matière de circulation routière.

La Ville de Mamoudzou informe ses administrées que la circulation alternée sera expérimentée dans cinq villages de la commune (Kawéni, Cavani, Mtsapéré, Passamainty, Mamoudzou Centre) à partir du lundi 19 juin 2023 et ce jusqu’au jeudi 20 juillet 2023.

Seuls seront autorisés à circuler les lundis et les mercredis les véhicules ayant une plaque d’immatriculation se terminant par un chiffre impair, inversement les mardis les jeudis les véhicules ayant une plaque d’immatriculation se terminant par un chiffre pair.

Il s’agit de limiter l’engorgement de la ville engendrée par les travaux sur les RN1 et RN2. “La situation d’embouteillage permanent que connaissent la Ville et une grande partie de l’île est devenue véritablement thrombotique à Mamoudzou du fait des travaux du CARIBUS au point que la difficulté est désormais de nature à engendrer une crise économique et sanitaire de grande ampleur sur l’île”, constate la mairie.

La CADEMA proposant désormais une solution de mobilité alternative grâce à un service de navettes de bus au sud comme au nord de Mamoudzou, des accords étant en cours de négociation avec les taxis collectifs 9 places, “plus rien ne s’opposait à ce que la circulation alternée puisse être expérimentée”, en réponse au précédent verdict du contrôle de légalité.

L’expérimentation est prévue sur un mois.

Nous n’avons pas eu de réponse de la préfecture sur la légalité de l’arrêté.