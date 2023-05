Le procès pour l’agression de maître Buttet renvoyé

L’affaire avait fait grand bruit à l’époque. Des hommes de main s’étaient trompés de victime et avaient agressé Me Buttet alors que c’était Me Sevin qui était visé. Les agresseurs et le commanditaire présumé, Théophane Narayanin dit « Guito », devaient être jugés hier, huit ans après les faits.

Oui mais voilà, aucun prévenu n’était présent et seuls les avocats du barreau de Mayotte étaient au tribunal. Leurs confrères de métropole et de La Réunion, parties prenantes dans cette affaire, n’auraient pas pu se rendre sur le territoire mahorais et encore moins y loger à cause de l’opération Wuambushu.

Face à autant d’absences et de péripéties et à la demande des avocats présents, le président du tribunal, Benoît Rousseau a décidé de renvoyer le procès au 7 novembre 2023. Affaire à suivre…