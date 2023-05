Quand le ministre Pap Ndiaye récompense les collégiens mahorais 

Partis samedi dernier en petite délégation sélectionnée*, nos troisièmes des respectifs collèges des communes de Tsimkoura et Tsoundzou I, se sont envolés direction le 7ème arrondissement de Paris, et plus précisément, à l’hôtel de Rochechouart, du 110 rue de Grenelle; plus communément connu sous l’intitulé du Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Sélectionnés parmi 42 projets à travers 26 académies, nos 3 lauréats nationaux ont été respectivement primés pour les catégories suivantes :

Interdisciplinaire,

Inter-degré et inter-établissement,

Et enfin : Temps de vie.

C’est donc le projet catégorie Interdisciplinaire « Angoulême-Mayotte : une correspondance documentaire » — encadré et porté notamment par les auteurs et réalisateurs Isabelle Fougère et de Miquel Devewer-Plana — que ces jeunes des quartiers prioritaires de Mayotte et du GrandAngoulême, ont été récompensés par Pap Ndiaye en personne mais également le président du jury de cette année : Jamel Debbouze.

Notre recteur, Jacques Mikulovic, été bien entendu présent à cette occasion des plus prodigieuses.

Bien joué les artistes et un fois de plus, heureux de voir notre île riche de talents, être au devant de la scène nationale pour des positifs évènements. Merci à ces encadrants de l’ombre qui croient cette jeunesse. Merci à notre directrice du Pôle culturel de Chirongui, Lisa Patin, partie prenante dans ce beau projet.

*3 élèves pour chaque classe sont partis accompagnés de leur respectif professeur. Soit une petite délégation de 8 personnes.