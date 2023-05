Brèves d’actu

Le Maire de Mamoudzou s’exprime dans la presse nationale

Dans une longue interview accordée à nos confrères de l’Obs et parue ce lundi 29 mai, Ambdilwahedou Soumaila, maire de Mamoudzou, donne sa vision de l’opération Wuambushu, de Mayotte en général et de la genèse quelque part retracée de cette évolution sociétale qui a vu s’amplifier les phénomène d’immigration clandestine et de délinquance. Des phénomènes qu’il impute aussi à des schémas politiques antérieurs notamment liés à la mandature de François Hollande. Toujours selon l’avis mesuré de l’intéressé, il n’est pas simplement question d’une opération de quelques mois mais bien « d’une reconquête de territoire » qui s’étale plutôt sur 10 ans. Entretien que la rédaction du JDM vous invite à découvrir via le média concerné.

Estelle Youssaffa accueille les élèves de Labattoir 3 au sein de l’Assemblée

Dans le cadre de leur projet pédagogique « classe découverte, voyage à Paris » du 25 au 31 mai 2023, les élèves de l’Association élémentaire de Labattoir 3, leurs accompagnants et leur professeur des écoles Baré Said Issouf, sont notamment allés à la rencontre de la député Estelle Youssouffa afin de visiter la fameuse Assemblée nationale. C’est donc les yeux pleins d’étincelles et les sourires bien accrochés aux visages que les enfants sont sortis du Palais Bourbon cette fin de semaine dernière. Au programme des réjouissances, Tour Eiffel, Chateau de Versailles, Muséum d’Histoire naturelle, bateau mouche, Musée du Louvre ou encore Cité des Arts, de quoi vivre une expérience des plus enrichissantes saupoudrée d’inoubliable.

Le préfet s’est rendu en mer saluer la Marine nationale

C’est au moyen d’un des intercepteurs de la Gendarmerie nationale, ce dimanche 28 mai, que le préfet de Mayotte, Thierry Suquet, s’est rendu directement à bord du patrouilleur P701 de la Marine nationale, baptisé le Malin, qui opère dans les eaux territoriales sud de l’océan Indien. Basé au Port-des-Galets (La Réunion), ses missions de surveillance, de contrôles et de police se veulent larges malgré une silhouette se rapprochant plus du gros chalutier que de la frégate furtive. Une symbolique visite aussi pour souligner l’importance des opérations françaises en haute mer.

Mayotte terre de Trail

Ils étaient 160 coureurs, femmes et hommes confondus, à s’élancer depuis la MJC de Kawéni, ce dimanche 28 mai, pour la 3ème édition du Trail du Caméléon et son épreuve majeure des 12 kilomètres, ciblant les hauteurs de Mamoudzou au moyen notamment de son dénivelé quasi post-départ de près de 500 mètres. Pour les femmes, Audrey Tosello remporte la médaille d’or devant Malika Seghrouchni et Anne Broggi. Pour ces messieurs, Top 3 des lauréats par ordre décroissant saluant la victoire d’Aurélien Henno devant Yasser Abdallah et Ali Elhadi. Chapeau bas à l’association sportive organisatrice Cam Cam de Mamoudzou.