Partenariat entre le RSMA et Colas pour les chantiers à venir

Les millions sont là, les carnets de commande se remplissent, les métiers du BTP sont très demandés, en tension même sur certaines compétences. Le RSMA est prêt à en fournir.

On ne présente plus le savoir-être citoyen de la maison SMA, avec des formations pratiques sous les drapeaux. La rigueur militaire alliée au professionnalisme de enseignement a sauvé plus d’un jeune de 18 à 26 ans de la rupture. Les taux d’insertion se maintiennent autour de 85%, dont une partie en formation, et une proportion croissante, à en croire les chiffres fournis, 70%, “en emploi durable”.

Le groupe Colas/Bouygues de 920 salariés sur l’île a pris des engagements sur les grands projets structurants, de la construction des routes, à l’assainissement en passant par le gros œuvre, induisant un fort besoin en main d’œuvre.

C’est pourquoi une convention lie depuis ce 23 mai les deux structures, signée par le colonel Guillaume Larabi, chef de corps du RSMA de Mayotte, et Jean-Michel Salles, directeur régional de l’entreprise Colas.

A.P-L.