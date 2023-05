L’agenda loisirs du week-end : festivals, concerts, gastronomie, marchés, trail et rando, spectacles, danse et ciné

Vendredi 26 mai

– Cinéma Alpa Joe : 19h – Les Gardiens de la Galaxie 3

– Pôle culturel de Chirongui : 20h – Festival Image sous-marine

Samedi 27 mai

– De 8h à 14h : Musicale Plage – journée gastronomique organisée par l’association des femmes dynamiques de Bandrélé.

– De 8h à 15h : Au terrain de foot de Bandrélé aura lieu la « Fête de la nature » avec notamment des animations pour enfants toute la journée et un MGODRO GYM à 15H00

Afin de sensibiliser les acteurs de son territoire (grand public, institutionnels, professionnels, bénévoles, collectifs, associations et passionnés etc.) à la cause environnementale et à la mise en valeur des richesses du territoire intercommunal, la CC SUD, s’associant à l’ensemble des élus communautaires vous convient à la prochaine Fête de la nature, nommée « Festi’Biodiv » qui se tiendra. L’objectif de cette journée festive est de sensibiliser le grand public sur la biodiversité, favoriser le développement durable, permettre l’intégration de la biodiversité dans les quartiers et la nécessité de préserver les atouts naturels de notre territoire reconnu comme étant la « perle de Mayotte ».

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le prochain week-end (Semaine n°21/2023). Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents :

– Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau).

– Prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge.

En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– A partir de 14h : Vous l’attendiez tous : Le KARIBOOM revient cette année les 27 et 28 mai 2023 à Mtsangabeach !

Au programme :

Le samedi après-midi : ouverture des portes à 14h, avec des animations, des activités pour les enfants et des spectacles (danses, tissus aériens, …), tout cela gratuitement !

Le samedi soir : on fait la fête avec deux DJ venus directement de Berlin, une de Paris et d’autres d’ailleurs, un VJ, tout cela agrémenté d’une scénographie et de décos comme Atomix sait bien le faire…

Le dimanche après-midi : des concerts d’artistes locaux.

Le dimanche soir : on refait la fête !

Lundi à 12h : fermeture des portes après ce long week-end haut en couleurs !

Bar, restauration sur place et camping sécurisé.

– Durant la journée : Festival de l’image sous-marine Place de la République à Mamoudzou

Le festival international de l’image sous-marine est un évènement annuel qui valorise la beauté des fonds marins ainsi que les richesses du lagon de Mayotte. Chaque année, il mobilise des professionnels, des amateurs passionnés et des écoles qui proposent leurs productions dans le cadre de différents concours. A cette occasion, un jury accorde des récompenses aux meilleurs films, photos et dessins. Cette célébration met aussi en avant la dimension pédagogique et écologique de l’évènement, afin de sensibiliser le grand public à la nécessité de préserver la biodiversité sous-marine.

– Durant la journée : Joli mois de l’Europe

La ville de Dembeni célèbre le “Joli Mois de L’Europe” le samedi 27 mai 2023 sur le Parking Mangrove.

– A partir de 18h : Élection de MISS KOKO ALLO SAAD 2023 à l’ancien foyer de Bandrélé à partir de 18h et en direct sur notre page Facebook et de DAMAN STUDIO.

Animée par Tayra Beckford en présence de Nizar Hadji Ambassador Youth National Mayotte 2022, le parrain de nos Miss.

L’entrée est gratuite.

Dimanche 28 mai

– A partir de 7h30 : La 3ème édition du TRAIL du CAMELEO à la MJC de Kawéni.

Inscriptions pour la marche et le trail sur www.sportpro.re

Une nouveauté cette année, la Course des Familles. Un enfant âgé de 5 à 12 ans inclus court avec un adulte sur une distance d’environ 1 km sans classement mais avec une médaille pour les enfants ! Attention, les places sont limitées et nous ne prendrons que les 60 premières familles inscrites. (inscriptions pour cette course par mail sur ca.mamoudzou@gmail.com)

– De 9h30 à 15h : Journée découverte distillation d’Ylang-Ylang à Combani exploitation Agricole Malavounie Mahoraise Combani. Site sécurisé et parking ok.

De la cueillette des fleurs à l’extraction de l’huile essentielle, Atelier tressage (feuilles de coco confection de Paniers). Café cannelle, Jus, Repas du midi.

Visite de l’exploitation, vente de produits.

Tarif : 45 € adulte ; 25€ Enfant ; moins de 6 ans Gratuit

Réservation Uniquement par téléphone : Aurore 06.39.67.29.73 / Fouadi 06.39.04.81.41

– A partir de 13h : Marché Paysan – Rocade Bamana – Chiconi

Désormais, tous les derniers dimanches du mois, à l’occasion des dimanches de la baie, la ville de Chiconi, en partenariat avec la Communauté de Communes du Centre-Ouest – 3CO, vous propose un marché paysan avec l’Association des agriculteurs de Chiconi. Venez vous ravitailler en produits frais & locaux !H Venez profiter des stands de nos commerçants et artisans

Au programme ce mois-ci :

– Marché populaire : Commerçants, Artisans, Restauration

– Activités MJCSC De Chiconi : Roller, Château gonflable, Trampoline

– VTT Chiconi : Balade à vélo

– Jeux de sociétés : Mraha & mölky

En plus de vos activités habituelles :

– Le collectif de jeu de Mraha de Chiconi vous proposera des initiations à ce jeu traditionnel de l’Océan Indien.

– Le marché paysan des agriculteurs locaux, vente de produits frais.

– De 16h à 17h, Fitness avec les équipes du CCAS de Chiconi.

– de 17h à 18h, Animation live avec le Groupe Sarera Chiconi.

– A partir de 17h : Dembéni en danse

Dans le cadre de la nouvelle saison de « Dembéni en danse », venez assister, dimanche 28 mai à 17h sur le parking de la Maison Pour Tous de Ongojou, aux spectacles :

– Les Gardiens de la nature – spectacle de théâtre et de danse joué par la nouvelle génération des Enfants de Mabawa de Kani-Kéli, co-produit par la Compagnie Stratagème et Les Naturalistes de Mayotte

– Shilindro – spectacle de danse créé par Massondi Saïd Ali, danseur chorégraphe de Mayotte, avec la participation d’autres artistes Karima Khelifi, Abdallah Taenchouki, Madjid Mahafidhou, Nidhoimi Oili “Stoubou”, Faouzdinne Rayaha et joué par 8 jeunes danseurs et danseuses des communes de Dembéni et Chiconi.

L’accès est gratuit.

– A partir de 19h : « Sabena » spectacle d’Ahamada Smis à la MJC de Kani-Kéli (durée 60mn)

L’auteur, compositeur et multi-instrumentiste Ahamada Smis fait revivre un épisode de l’histoire des peuples de l’archipel dans un spectacle où se mêlent sonorités traditionnelles et actuelles, création vidéo et danse contemporaine.

Ahamada Smis nous contera cette histoire accompagné du multi-instrumentiste marseillais Uli Wolters et de 4 danseurs dont 2 de Mayotte : Sinath Ouk, Mickaël Jaume, Fakri Fahardine(Kris), Alifeyini Mohamed (Lilcé).

Musiques, textes et conception : Ahamada Smis ; Chorégraphie : Djodjo Kazadi, Compagnie Kaziadance ; Vidéo d’animation : Shu Yamamoto & Christophe Mentz

Billetterie sur place : 10€ pour les non adhérents ; 5€ pour les adhérents de l’association ; gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Buvette et restauration sur place.

– 19h-23h : After plage Soirée Kizoooomba LA DERNIÈRE !!!

1 salle toutes ambiances – 100% kizomba, semba, urban kiz, ghetto zouk, tarraxinha, afrobeat, kompa, doceur, tarraxo. Le lieu : KINAZA COME AGAIN

Au programme : 17h 00 : Ouverture de porte. 18h 00 – 19h : initiation urban kizomba. 19h 00 – 22h 30: soirée entre libre.

Restauration sur place. Réservation conseillée

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 27 mai à 10h : Super Mario Bros, le film

13h : La Petite sirène

16h : Jeanne du Barry

19h : Fast & Furious X

Dimanche 28 mai à 10h : L’Arbre à voeux

13h : Fast & Furious X

15h : Les Gardiens de la Galaxie 3

19h : Jeanne du Barry

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 27 mai à 11h : la petite sirène

14h : Festival image sous-marine

17h : Festival image sous-marine

20h : Fast & Furious X

Lundi 29 mai

– 18h30 : Pôle culturel de Chirongui – ZIGUILE : du cirque, de la douceur, du jeu, de l’acrobatie ! de la compagnie @Très-d’Union

Réservation en ligne: www.polecultureldechirongui.com