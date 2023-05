Inflation: +0,2% en avril, portant à +5,1% la hausse des prix sur un an

En avril 2023, les prix à la consommation* augmentent de 0,2 % à Mayotte, du fait de la hausse des prix de l’alimentation. Les prix du tabac augmentent aussi. En revanche, les prix des services et des produits manufacturés sont stables, tandis que ceux de l’énergie baissent.

Les prix à la consommation augmentent de 0,2 % en avril 2023 à Mayotte sous l’effet de la hausse des prix des produits alimentaires. Hormis le tabac dont les prix augmentent aussi, les prix des autres grands postes de consommation sont stables (services, produits manufacturés) ou en baisse (énergie). Sur un an, les prix augmentent de 5,1 % à Mayotte, en deçà du niveau national,+5,9 %.

En avril, les prix de l’alimentation augmentent de 0,7 %. “C’est la plus forte hausse mensuelle pour ce poste de la consommation depuis le début de l’année 2023, après +0,4 % en février et mars et + 0,5 % en janvier”, relève l’INSEE. La hausse des prix dans l’alimentaire est encore une fois portée par les produits frais : leurs prix augmentent fortement en avril, +3,1 %, particulièrement ceux des légumes.Les produits frais prennent 9% sur un an. Les prix des produits alimentaires hors frais, “qui constituent l’essentiel du panier de consommation alimentaire”, augmentent plus modérément, +0,2 %.

En avril, les prix du tabac augmentent de 1,3 %, après une stabilité en mars.

Les prix des produits manufacturés sont stables en avril, après deux mois consécutifs de hausse, en février et mars. Les prix de l’habillement et chaussures augmentent de 0,4 %, ceux des produits de santé sont stables, tandis que les prix des autres produits manufacturés baissent légèrement de 0,2 %.

En avril, les prix des services sont stables également, après une légère baisse en mars.

Les tarifs de l’énergie baissent en avril (-0,3 %), après la forte hausse de février et celle plus modérée du mois de mars. Cette baisse est consécutive à celle des prix des produits pétroliers (-0,5 %). Alors que le tarif du supercarburant augmente légèrement (+1 centime le litre), celui du gazole baisse un peu (-2 centimes) de même que le prix de la bouteille de gaz (-50 centimes).

* Depuis janvier 2023, Mayotte est intégré dans l’indice des prix à la consommation national. Le suivi des prix s’appuie sur près de 3 000 relevés de prix mensuels répartis sur plus de 330 variétés, et sur une méthode commune à l’ensemble du territoire français.

La mise en place de cette méthode commune, sensiblement différente de celle en vigueur précédemment pour le calcul des indices mahorais publiés jusqu’en décembre 2022, implique une rupture de série.

Néanmoins, la méthode commune à l’ensemble du territoire français a été appliquée durant l’ensemble de l’année 2022, parallèlement à l’ancienne méthode de production d’indices mahorais. Une évolution en glissement annuel (comparativement à avril 2022) à méthode constante est ainsi rendue possible