Interpellations de deux faux-monnayeurs

L’opération Wuambushu place Mayotte au cœur des enjeux de l’immigration clandestine en France. Impliquant la diffusion d’opinions contraires, rendant plus floue encore l’intérêt à agir, et masquant la juste vision depuis Paris. C’est une invitation à la prise de parole des représentants élus de Mayotte qu’a rédigée Nabilou Ali Bacar. On a pu noter un début de mobilisation dans la tribune du Monde par les présidents du conseil départemental et de l’association des maires de Mayotte