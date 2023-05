Wendie Renard annoncée à Mayotte pour parrainer une académie du foot

Dans un contexte de projets lourds à mener, le président de la CADEMA se met au foot ! Non pour dribler les obstacles sur son chemin, mais pour créer une académie du football. Ce sont nos confrères de Mayotte la 1ère qui ont révélé la venue de la capitaine de l’équipe de football féminin, Wendie Renard à Mayotte. Et à la demande de Rachadi Saindou himself. Il nous en rapporte la logique.

« La capitaine de l’équipe de France de football sera la 1er juin pour une conférence à Mayotte où elle restera une semaine. L’objectif est de créer avec elle, une académie de foot pour les jeunes mahorais, pour les professionnaliser. » Avoir un Dimitri Payet dans nos tablettes, pourquoi pas, mais le président de la CADEMA va encore plus loin, « il faut aussi voir émerger des métiers de kiné, médecins du sport, éducateurs sportifs et autres, de cette académie. »

Il envisage la CADEMA comme pourvoyeur d’investissements, terrains de foot, etc. qui seront transférés à l’académie au terme d’une convention.

Avec sa 10ème coupe de France comme capitaine de son équipe de l’Olympique Lyonnais, l’internationale martiniquaise totalise 142 sélections. C’est une des sportives françaises les plus titrées. En février dernier elle annonçait, comme une menace à 5 mois de la coupe du monde, son retrait des compétitions tant que la sélectionneuse de l’équipe de France resterait en poste.

Pour Rachadi Saindou c’est une ambassadrice de poids qui pourra « parler de Mayotte en valorisant le territoire, et non pas uniquement les mauvais côtés comme c’est souvent le cas. »

A.P-L.