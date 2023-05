La mairie de Mamoudzou déménage une partie de ses services

La Ville de Mamoudzou informe le public que certains services de la Ville déménagent dans de nouveaux locaux situés au 34 rue Said Soimihi, place Mariage à Mamoudzou (ancien bâtiment de la CSSM) :

– La direction urbanisme, foncier, logement et habitat ;

– La direction de la rénovation urbaine ;

– La direction des projets structurants, des RHI et des espaces funéraires.

L’accueil du public se fait dans ces nouveaux locaux aux horaires habituels :

– Lundi, mercredi et jeudi de 7h30 à 12h00 pour le dépôt des autorisations d’urbanisme (permis de construire, certificat d’urbanisme, déclaration préalable et permis d’aménager) et les demandes de certificat d’adressage (plus de renseignements sur les demandes de certificat d’adressage par email à adressage@mamoudzou.yt).

– Lundi et mercredi de 8h30 à 11h00 pour le dépôt des demandes de logement locatif social.