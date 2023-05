Mayotte et l’Industrie : Top départ des ateliers des Assises 

C’est à la conjointe initiative, CCI et Conseil départemental (CD) de Mayotte*, que s’amorce, moins de 10 jours après le colloque lié à la nouvelle édition SRDEII 2023-2028, cette semaine ayant pour introductive thématique la question suivante : Comment construire le secteur industriel à Mayotte face au développement endogène et aux crises majeures mondiales ?

Tout un programme ! Un programme avant tout de témoignages et d’échanges permettant ainsi de voir le chemin déjà parcouru depuis le précédent et premier grand chantier relatif à ces mêmes Assises de 2012, qui avaient eu lieu au Port de Longoni. L’occasion également d’actualiser certains axes déjà entrepris et d’en prioriser de nouveaux comme le soulignent respectivement en discours d’ouverture Bibi Chanfi, vice-présidente du CD et Mohamed Ali Hamid, président de la CCI

Petite retrospective

La vision du monde de l’Industrie à Mayotte, plus de 10 ans arrière, se voulait notamment portée sur 4 préconisations majeures relatives à :

L’inter-régionalisation et le renforcement des échanges en ce sens, majoritairement lié aux actions de l’Union des chambres économiques de l’océan Indien (ex UCCOI devenu Cap Business océan Indien );

); L’accompagnement des entreprises mahoraises sur le marché de l’export par partenariat avec l’établissement public industriel et commercial UbiFrance ;

; La mise en place d’une politique d’accompagnement et de structuration concrète des filières de l’Industrie sur notre territoire;

L’accompagnement des entreprises industrielles dans la RUPéisation du territoire.

Des préconisations qui ont donc donné poids à la création des Technopole et Multilab de Dembéni mais aussi donné lieu à un positionnement régional beaucoup plus valorisé sachant l’estapillage ultra-périphérique européen (RUP). Un positionnement qui verra notamment l’accueil du 14ème et prochain Forum économique de l’ocean Indien (Feoi) en notre territoire; une ouverture régionale et internationale aussi au moyen du dispositif Team France Export et des acteurs institutionnels tels que l’Adim, la Préfecture ou encore le Conseil départemental.

Les nouveaux objectifs

Dans cette volonté Gouvernementale de ré-industrialiser le territoire français et dans cette approche locale de rester uni face aux divers défis, notamment démographiques, qui touchent notre département, tout en travaillant dans une approche d’anticipation à moyen-long terme, certains nouveaux axes se détachent d’ores et déjà aux yeux de la CCI :

Permettre aux acteurs du monde économique industriel de se rencontrer et d’échanger leurs visions et aspirations;

Créer une stratégie commune d’industrialisation propre à la singularité du territoire;

Mettre en valeur le savoir industriel du territoire;

Inventorier et transformer les richesses naturelles locales en vue de créer de l’emploi;

Valoriser et réutiliser les déchets et les transformer en nouvelle matière première;

Mettre en place une politique de sécurisation des énergies et de la matière première.

Malgré les difficultés budgétaires connues, le discours de la vice-présidente du CD, est clair : « J’ai souhaité que le développement économique de Mayotte soit au cœur du projet de notre mandature (…) Créer des richesses, créer des emplois, innover, faire rayonner Mayotte par la vitalité de nos entreprises c’est essentiel ». Une approche essentielle aussi renforcée par l’efficacité de partenariats forts intra-départementaux pour aller rechercher les ressources nécessaires mais également décrocher de nombreux appels à projets étatiques cohérents avec le secteur régional qui seront lancés d’ici les prochains mois aux dires des instances concernées.

Programme des réjouissances

Tout au long de cette semaine, au moyen de sous questions relatives aux thématiques qui seront abordées à travers 7 ateliers, les participants sont invités à partager leur réflexion quant aux difficultés, aux challenges, aux points à améliorer, à développer ou encore à créer en lien avec le secteur économique visé. Pour animer la densité de ce programme qui n’est pas des moindres, Raissa Andhum, responsable Territoire industrie au sein de la CCI Mayotte.

Cette première journée se voulant dans une dynamique de constat et de mise en place, la courte matinée s’est portée sur « les facteurs de blocage à la création de projets innovants ». Un atelier 1 donc, pour lequel il a était introduit 3 questions à développer :

Quelles sont les difficultés rencontrées par les porteurs de projets ?

Quels pourraient être les dispositifs performants à mettre en place ?

Comment mieux rapprocher les structures d’appui aux porteurs de projets ?

L’atelier de l’après-midi était des plus attendus sachant sa thématique orientée sur « la gestion foncière et la mise en place des zones aménagées ». Une thématique pour laquelle 4 questions se sont dessinées :

Quels sont les freins rencontrés par les entreprises dans le cadre du foncier économique ?

Quels sont les éléments tangibles à prendre en considération pour l’aménagement des zones d’activité ?

Quelles spécialisations économiques des territoires ? Quelle zone, pour quel secteur d’activité ?

Comment mieux gérer le foncier aménagé ?

C’est donc à l’issue de ces 5 jours intensifs d’échanges et de concertation sur l’optimisation de la ressource en eau et en énergie dans les industries, l’attractivité, la labellisation, la compétitivité ou encore la formation (pour ne citer que cela de manière succincte), que sera synthétisé et rédigé un document livrable qui servira notamment de support principal pour les prochaines et officielles Assises, second volet, qui auront lieu les 4 et 5 octobre 2023.

*Une enveloppe de 50 000 euros, en provenance du Conseil Départemental, a été allouée à la CCI pour l’organisation de cette semaine d’ateliers des Assises de l’Industrie 2023.