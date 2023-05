Madagascar-Mayotte : une main tendue par delà les airs et les mers

Ben Issa Ousseni, président du Conseil départemental et Zouhourya Mouayad Ben, vice-présidente en charge de la culture, jeunesse et sports, ses sont donc rendus à Madagascar, du 10 au 13 mai, pour rencontrer les autorités malgaches.

Il a notamment été demandé au ministre malgache des transports et de la météorologie, Dr Valérie Ramonjavelo, le rétablissement par Madagascar Airlines (ex-Air Madagascar) de la liaison aérienne directe entre Dzaoudzi et Tananarive, “pour permettre le fret aérien et l’acheminement de passagers”, mais réflexion a également été menée pour une création concertée “d’une compagnie maritime régionale assurant la liaison de Mayotte avec la Grande île”, indique le CD dans un communiqué. Qui semble donc définitivement tourner le dos au projet de Zena Airlines porté par les frères Novou.

Aprés les airs, la mer, et c’est encore de concert que le CD mahorais et les autorités malgaches ont apporté leur soutien à un projet de compagnie maritime porté par un consortium de 3 entreprises : Nahabe une société mahoraise de commerce de gros créée l’année dernière, Madintex une société malgache et Madjikha Fils Seimour, des Comores. “Ce consortium projette de créer une compagnie maritime mahoraise ouvrant une route maritime régionale Madagascar – Mayotte”, annonce le conseil départemental.