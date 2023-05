Emeutiers de Kawéni : 5 interpellations

Jeudi dernier une bande jeunes particulièrement violent a sévi à Kawéni, menaçant des policiers à Convalescence et caillassant la pharmacie des Ylangs, le siège de SFR et la caserne de pompiers. Ces derniers expliquaient d’ailleurs par la voix de leur commandant, se concentrer désormais sur l’urgence. Des vitres de la caserne et des véhicules de secours, garés dans la cour, ont été brisées. Des vitrines des deux commerces étaient également endommagées.