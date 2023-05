Perturbations à l’aéroport de Dzaoudzi suite au report d’un vol

En raison de l’annulation du vol de la compagnie Ewa à destination de Nosy Bé en ce dimanche fin d’après-midi, aéroport international Marcel Henry, pour laquelle divers témoignages dénoncent un déficit d’informations pratiques, (report, dédommagement, proposition d’hébergement, de restauration…), les passagers concernés ont manifesté leur mécontentement bloquant durant près d’une demi-heure les enregistrements liés au vol Air Austral, Dzaoudzi-Paris. La police est rapidement intervenue, délogeant ces “nouveaux frondeurs” tout en ordonnant, par la même occasion, à la compagnie Ewa, de fournir les informations légales escomptées.

Nous avons contacté le directeur de la compagnie Ewa Air, Ayub Ingar, qui nous a fourni les éclaircissements/explications suivants : ” Le vol à destination de Majunga devait rallier ensuite Nosy Be. Mais notre cheffe de cabine a fait un malaise et, faute d’avoir pu être remplacée, nous avons été contraints de reporter le vol à ce lundi 22 mai, 11h. J’étais moi-même sur place à l’aéroport pour informer les passagers et ceux qui voulaient un hébergement ont été pris en charge.”

(Selon un certain nombre de témoignages post publication 19h08, cette version des faits indiqués par le directeur précité semble être contredite voire erronée).