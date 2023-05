Issilamou Hamada, nouveau maire de Tsingoni, évoque les grands projets

Le LR Mohamed Bacar avait été réélu par 36,5% des suffrages en juin 2020, mais le 9 mai dernier, le tribunal en a décidé autrement en accusant le maire de Tsingoni à une prise illégale d’intérêts dans les marchés publics, le condamnant à 12 mois de prison avec sursis, 15.000 euros d’amende et trois ans d’inéligibilité.

L’écharpe de maire était donc de nouveau à ceindre, ce qui donnait lieu ce dimanche à de nouvelles élections municipales. En lice Issilamou Hamada et Abdou Ali. Des proches puisque le premier était adjoint au maire Chargé du développement économique et touristique, et le second suppléant de Mohamed Bacar en 2020.

C’est Issilamou Hamada qui est sorti vainqueur des urnes ce dimanche par 24 voix contre 9. Sans surprise il exprimait son souhait de continuité du conseil municipal, dont le bureau a été renouvelé. Dans son discours, il évoque incarner “une nouvelle génération d’élus”. On espère qu’ils se tiendront éloignés des irrégularités et donc des tribunaux. Les LR gardent donc la mairie de Tsingoni.

Nous avons contacté Issilamou Hamada, fraîchement élu. Il nous rappelle avoir été directeur de cabinet de Mohamed Bacar de 2014 à 2019. Mais pour autant, il n’a pas eu connaissance dit-il, des illégalités reprochées à l’ancien maire, “je n’étais ni le DGS, ni le directeur des services techniques”.

Il évoque les chantiers en cours, “beaucoup ont commencé, il faut les terminer”. Et de les énumérer : “Il faut poursuivre l’aménagement de la mini zone d’activité économique à Mirereni, les deux plateaux de Tsingoni et Combani à couvrir, les vestiaires du plateau de Combani à construire et leur couverture en gazon synthétique. L’accent est mis sur le sport et la jeunesse.”

Une grosse école va émerger à Combani, de 35 classes, qui va nécessiter de déplacer l’actuelle et d’intégrer des mobil-Homes en attendant la fin de la construction, “dans deux à trois ans.”

D’autres projets vont être lancés, “mais nous n’en verrons pas la fin, à moi que les électeurs nous renouvellent leur confiance”, conclut celui qui vient d’être élu sur la période de mi-mandat des autres maires.

