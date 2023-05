L’agenda loisirs du week-end : du sport, de la poterie, un carnaval, de la rando, des soirées et du cinéma

Vendredi 19 mai

– Cinéma Alpa Joe : 19h – Fast & Furious X

– Pôle culturel de Chirongui : 20h – La gravité

Samedi 20 mai

– De 8h à 18h : Évènement de Zaza Tsara Athletique Junior De Chiconi et Trail du Centre – Plage de M’TsangaBeach, Sada. LE M’RAID c’est quoi : Un Raid nature organisé par l’association Zaza Tsara Athlétique Junior de Chiconi.

Sur trois jours : du 19 au 21 Mai 2023. Les épreuves :

Toute la course se fera avec un road book (carte + suivi d’itinéraire) avec des balises à valider tout au long des épreuves. Au programme du kayak; du VTT; du trail, de la course d’orientation et des jeux de précision. Nous ne communiquerons pas les parcours à l’avance car le principe du raid est bel est bien de garder cela secret jusqu’au dernier moment.

– De 8h à 16h : Mayotte Nature Environnement propose une formation pour en apprendre plus sur la faune et la flore marine mahoraise le samedi 20 mai 2023.

Mayotte possède un des plus beaux lagons du monde. Avec 1300km², c’est un des plus vastes pour les îles volcaniques. Les eaux de Mayotte ne s’arrêtent pas à son lagon, elles couvrent 69 000 km² en incluant le large situé entre les Comores, Madagascar et la réserve des Glorieuses. Cette belle superficie est un haut lieu de la biodiversité marine mondiale. On y trouve de nombreux écosystèmes riches comme les récifs coralliens, les herbiers ou encore les mangroves. Vous voulez découvrir et en apprendre plus sur la faune et la flore marine de Mayotte ? Inscrivez-vous vite à notre formation du 20 mai 2023 par mail à : accompagnement@mayottenatureenvironnement.com.

– A partir de 9h : à Sohoa – Venez découvrir notre nouvel atelier de poterie artisanale traditionnelle de Sohoa. Tarif : 55€ ; Tarif groupe (5 pers.) : 250€

– 10h : Vous êtes à la recherche d’idées cadeaux pour la fête des mères qui arrive bientôt ? L’association Made in Mayotte vous propose une exposition artisanale de produits fait main à Mayotte. A retrouver dans le hall du Comité du Tourisme (AaDTM) à Mamoudzou.

Au programme, pour célébrer toutes les mamans de Mayotte… l’association propose du 17 au 31 mai plusieurs animations : ateliers bien-être yoga/maquillage traditionnel, des ateliers créatifs/bricolage pour les enfants ainsi que des démonstrations du savoir faire artisanale de nos adhérents.

Les produits coup de cœur toujours au rendez-vous : produits du terroir, la vanille de Mayotte, l’huile essentielle d’ylang-ylang, cacao, épices, ainsi que les accessoires de mode textiles wax, produits cosmétiques, bijoux en filigrane or 18K/argent 925m, bijoux fantaisies/graines de Mayotte, stylos en bois, céramiques/poteries, vêtements prêt à porter, peintures sur porcelaine, tableaux… des choix variés réunis dans un même espace.

Comme toujours, les artisans créateurs travaillent avec passion pour répondre à la demande d’une large clientèle locale, à la recherche d’authentique, de tradition et de fait main. Au programme :

10h : Atelier créatif pour enfants avec Cléonice de l’entreprise Mzuri

henna. Création de tableau/idées cadeaux pour la fête des mamans. Durée de

l’activité 1h. Tarif 10 euros. Places limitées.

De 12H30 à 14H30 = Atelier découverte de la poterie avec le grand foundi Saïd

le Potier. Tarif 10 euros. Enfants de 5 à 15 ans. Places limitées.

Réservation = 06 39 63 72 72

Et tous les jours maquillage traditionnel avec Yes We Can Nette – à partir de 5 euros

Créations Cartes Postales/Atelier Dessins Animaux avec Mafeda – tarif 10 euros

Diplôme Meilleure Maman du Monde – Customisé par les enfants – gratuit

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ». Ci-contre la planification pour le week-end. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– A partir de 10h : La Ville de Mamoudzou organise le salon de la mode, et propose d’assister à la conférence « Mayotte, un voyage à travers la mode » au camion rouge.

– A partir de 20h : Au mroni bé a Kani Keli – Soirée concerts

1ere partie avec Bingui je et Cartel de K. Puppa Nadem Live & Drect à Kani Kéli avec Deejay Mobhigh !!!!! Venez nombreux

– Soirée : A l’occasion de la 3ème édition du festival Dzendzé Groove et Cie, l’association invite Eliasse et Etienne Mbappé lors de sa soirée concert et clôture l’événement avec un Djembé Géant le lendemain plage du Faré.

Dimanche 21 mai

– A partir de 9h : La Ville de Mamoudzou organise la 2ème édition du Carnaval de l’identité et de la culture de Mamoudzou les 20 et 21 mai prochain.

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 20 mai à 10h : L’Arbre à voeux

13h : Les Gardiens de la Galaxie 3

16h : Fast & Furious X

19h : Evil Dead Rise

Dimanche 21 mai à 10h : Super Mario Bros, le film

13h : L’Arbre à voeux

15h : Fast & Furious X

19h : L’Exorciste du Vatican

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 20 mai à 11h : L’Arbre à voeux

14h : Les Gardiens de la Galaxie

17h : La gravité

20h : Fast & Furious X

Dimanche 21 mai à 11h : L’Arbre à voeux

14h : Fast & Furious X

17h : Les Gardiens de la Galaxie

20h : Hokuzai

