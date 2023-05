Caillassage de la caserne de pompiers de Kawéni

Tout d’abord, c’est à Convalescence qu’un immeuble a fait l’objet de caillassages ce jeudi après-midi, impliquant l’intervention de la police. Selon nos informations, c’est à ce moment que ces jeunes d’environ 16 à 17 ans sont montés sur les hauteurs, et, avisant les 5 véhicules de police déployés, ont basculé une grosse pierre qui a alors dévalé la pente et est tombé à 5 mètres des voitures. Personne n’a heureusement été blessé, mais cela aurait pu être plus grave.

La bande, dont les effectifs grossissaient au fur et à mesure des actions, est alors descendue vers la caserne des pompiers, et l’ont caillassée.

C’est dépité que le colonel Neis, commandant du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) nous rapporte les évènements: “Une trentaine de jeune ont jeté des pierres sur les véhicules et la caserne, brisant des vitres et des portes.” Une attaque qu’il ne peut expliquer que par une raison,”nous représentons l’institution”.

Mais une attaque de trop, “Nous allons finir par ne plus intervenir à Kawéni. Ce sont des bandes de jeunes connues de tout le monde”, et une résolution, “les sapeurs pompiers vont poursuivre leur mission mais en se bordant aux missions régaliennes, c’est à dire à l’urgence. Pour les transports de malades ou de femmes enceinte, et bien il y a des taxis. Nous n’interviendrons plus qu’en cas d’urgence vitale.”

Une réunion de crise s’est tenue ce vendredi 19 mai. Dans un communiqué, le SDIS dénonce “ces violences, agressions et intimidations sont inacceptables et doivent être punies”. Le préfet de Mayotte, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Mayotte, le maire de Mamoudzou et l’ensemble des sapeurs-pompiers de Mayotte “condamnent fermement ces agissements”.

