Le crabier blanc s’affiche sur des panneaux pédagogiques

Élitiste, le Crabier blanc a choisi notre île puisqu’il est endémique de Mayotte, Madagascar, Europa (TAAF) et Aldabra (Seychelles). Il ne se reproduit que dans ces 4 îles.

Pour le Groupe d’Études et de Protection des Oiseaux de MAYotte (GEPOMAY),ce petit héron est l’oiseau le plus menacé de Mayotte, “en danger d’extinction à l’échelle mondiale et en danger critique d’extinction à l’échelle nationale”. Il bénéficie d’un Plan National d’Actions (PNA en faveur du Crabier blanc) animé par le GEPOMAY, qui travaille à la sensibilisation des publics : “il s’agit de faire connaître l’espèce et ses menaces pour mieux la protéger”, tout en menant des actions de suivi et de protection de l’espèce, de restauration de ses habitats (site d’alimentation et de reproduction).

C’est dans cet esprit qu’un panneau a été érigé ce mardi 16 mai en partenariat avec l’Association Mangrove Environnement, dans le cadre du projet européen Life BIODIV’OM pour la protection du Crabier blanc à Mayotte. Ce projet travaille à la protection d’espèces et espaces menacés sur différents territoires d’Outre-mer.

Ainsi, 6 panneaux pédagogiques Life BIODIV’OM au total seront installés à Mayotte : ceux-ci se complèteront et se répondront pour présenter le Crabier blanc et ses habitats, présenter les sites naturels et des gestes simples pour protéger la biodiversité présente. Ils ont aussi pour objectif de servir de support pédagogique au GEPOMAY et aux partenaires environnementaux de Mayotte lors d’animations scolaires ou destinées au grand public.

Un premier panneau a déjà été installé sur la prairie humide d’Ambato, site d’alimentation, en partenariat avec l’association locale Jardin de Mtsangamouji. Ce deuxième panneau a été installé à l’entrée de la mangrove de Tsimkoura, potentiel site de reproduction. D’autres accords sont en cours pour la pose des 4 derniers panneaux : l’un d’eux sera notamment installé au lac Karihani, premier site d’alimentation du Crabier blanc.

Mardi, le GEPOMAY et l’AME ont inauguré l’installation de ce panneau aux côté de Dhoiffari Saïd-Hachim, chargé de mission EEDD (Éducation à l’Environnement et au Développement Durable) DEALM/SEPR/UB : “nous avons discuté des enjeux rencontrés au niveau de la mangrove de Tsimkoura notamment en tant que potentiel site de reproduction du Crabier blanc et dans le cadre des actions de restauration et de replantation menées par l’AME. Un tour du site nous a permis d’en apprendre davantage sur les espèces replantées par AME, les études et suivis mis en œuvre quotidiennement et leur travail de sensibilisation. Ce panneau pédagogique sera un nouvel outil visuel pour échanger avec le public”.