Ouverture prochaine de cinq micro-crèches

Difficile de passer à côté du nom de la micro-crèche pourtant antérieur à son homonyme, Wana-Bout’chou. L’association créée en novembre 2019 s’est donnée pour mission de construire et de développer un réseau de micro-crèches associatives sur Mayotte.

“Nous répondons aux besoins en accueil avérés des communes pour un public d’enfants de 3 mois jusqu’à la rentrée à l’école maternelle”, indique un communiqué qui annonce les futures ouvertures de 5 micro-crèches : septembre 2023 à Bandrélé et Pamandzi et d’ici fin 2023 sur Chirongui et Dembéni. Elle s’appuie sur des partenaires tels que la préfecture de Mayotte, le Conseil Départemental, la CSSM, la PMI, l’ARS et les Communes.

“Ce projet d’économie sociale participe non seulement au développement de l’économie locale mais aussi à la dynamique du territoire de Mayotte.”

Il faut dire que la législation a récemment évolué à Mayotte, permettant désormais aux parents de bénéficier d’une aide pour placer leur enfant en crèche. Une convergence vers le droit commun du Code de la Sécurité sociale qui date de décembre 2021, et qui entérine l’application du Complément de libre choix du Mode de Garde (CMG). Il s’applique depuis le 1er juillet 2022 à Mayotte, et permet aux parents d’être aidés quand ils ont recours aux structures formelles de garde de leurs enfants : crèches familiales, micro-crèches et prestataires de garde d’enfants à domicile.

Chaque micro-crèche de l’association Wana-Bout’chou offrira 12 places d’accueil pour les enfants et créeront 6 emplois. Du “personnel compétent” qui est en cours de recrutement grâce à un partenariat financier avec l’organisme de formation LCMG Consulting, Pôle Emploi et AKTO, afin de mettre en place une POEC (préparation opérationnelle à l’emploi collective) de 400h. Il s’agit d’une action de formation permettant à plusieurs demandeurs d’emploi d’acquérir les compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par une branche professionnelle ou par AKTO. Elle permet notamment de “résorber les écarts entre les acquis du candidat et les prérequis du poste.”

Première salve de formation

LCMG Consulting dispensera une formation permettant de renforcer les savoirs de base – savoir-faire et savoir-être, d’approfondir les compétences, d’en développer de nouvelles et de faciliter l’intégration dans la prise de fonction.

Afin de rencontrer les futurs stagiaires et d’affiner le recrutement, l’association organise avec Pôle Emploi deux informations collectives le mardi 16 mai à la médiathèque Bandrélé et le mercredi 17 mai dans les locaux de Pôle Emploi à Kawéni. Un premier parcours de formation est prévu pour la période du 30 mai au 18 août 2023 au sein du siège de l’association situé à Bandrélé.

A l’issue de la formation un poste d’Assistante Petite Enfance sera proposé aux stagiaires au sein d’une de nos micro-crèches Wana-Bout’chou en fonction des calendriers d’ouverture sur les années 2023 – 2024.

“Afin de répondre à un besoin accru des familles sur le mode de garde de leur enfant, nous avons pour ambition de développer sur l’ensemble du territoire de Mayotte une vingtaine de micro-crèches en partenariat étroit avec les communes du territoire. C’est donc de l’ordre de 120 emplois créés (6 salariés par micro-crèche et 1 apprenti) et une offre de 240 places de crèches soit un accueil de 400 familles à temps plein et/ou partiel que prévoit aujourd’hui l’association Wana-Bout’chou. Pour information, il y a actuellement environ 350 places en crèche sur l’ensemble du territoire Mahorais.”

