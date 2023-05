Médiatiks ou quand les jeunes esprits critiques et journalistiques sont récompensés

S’il devait être question de faire renaitre le célèbre personnage de bandes dessinées Tintin, il aurait à coup sûr les traits mahorais. Alliant saine curiosité, prise de recul sur les faits et esprit critique — si nécessaire en ce monde qui donne désormais primeur au subversif et quasi-prompt quantitatif — il semblerait que nos reporters en devenir aient saisi la qualitative essence même de ce que doit être, et demeurer, le journalisme dans son ensemble.

Un ensemble désormais bien ramifié en matière de supports de diffusion auxquels les élèves du primaire à la terminale sont sensibilisés via leurs respectifs établissements au moyen notamment de classes dites de « média scolaire » (MS). C’est donc en dehors de leurs cours magistraux, notamment à partir du secondaire, que les différents volontaires adhèrent à ces sortes de clubs éditorialistes qui leurs proposent une pleine sensibilisation à la vaste culture technique, linguistique et sociologique des médias; matériel inclus. Un indéniable enrichissement éducatif des plus formateurs pour lequel Eric Micaelli, directeur du centre de documentation pédagogique au sein du rectorat, oeuvre dynamiquement depuis quelques années pour donner pleine portée à notre département. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette portée est concrète sachant que Mayotte se positionne au 1er rang, devant les autres territoires ultramarins*, en matière de clubs médias créés et répertoriés sur le site national du Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information (CLEMI)**.

Mais c’est quoi au juste ce concours Médiatiks ?

Chaque antenne locale rattachée au CLEMI peut organiser annuellement un concours ouvert à tous les médias scolaires de leur académie. Un concours qui se veut des plus étoffés niveau catégories : journal scolaire imprimé, en ligne, article dématérialisé, podcast, radio, news/docu-vidéo, webTV ou encore reportage photo. On ratisse large et on une badine pas l’info !

De l’école élémentaire au lycée, ce sont donc 8 établissements à travers toute l’île qui se voient récompensés, en ce jour, après une rude sélection d’un jury local qui s’est réuni le 21 avril dernier. Parmi ces heureux lauréats, les élèves du collège Zéna M’Déré de Pamandzi accompagné de leur professeur documentaliste Grégoire Nakachdjian. Un premier prix décroché pour l’édition de leur journal intitulé Zéna qui se veut moderne, pertinent, complet et des plus agréables à lire. Une attentive lecture de plus en plus complexe, devenue rare et bien trop condensée, comme le souligne en discours d’ouverture Jacques Mikulovic, recteur de l’Académie de Mayotte, présent à cette occasion : « À notre époque, lire est un véritable effort, tout est concentré sur un petit écran en mode SMS et souvent sans finesse. Pourtant prendre le temps de lire des articles par exemple, c’est comme pratiquer un sport, il faut s’entrainer. Lire, c’est se permettre d’appendre encore plus, de voyager mais aussi de dompter son cerveau à ne pas être dans l’émotionnelle et destructive réaction de l’immédiateté. Il est important d’appendre à canaliser son cerveau et son énergie pour les mettre à profit d’un projet concret. Votre engagement dans ces classes de média scolaire démontre votre talent et vous en êtes pétris ».

Présents également sur les ondes

Unique nominés mais consécration bien méritée pour les élèves MS du Lycée polyvalent de Dembéni et leur professeur documentaliste Cyril Cahouzard qui ont créé, au sein même de l’établissement, grâce à l’indéfectible soutien de leur proviseur Michel Toumoulin et de leur professeure de Lettres et Histoire-Géographie, Sylvie Cau, un véritable studio radio baptisé Radio 101.

Du 17 au 21 octobre 2022 derniers, les nouveaux animateurs et journalistes FM ont véritablement partagé l’antenne pendant près de 25 heures live, avec Radio 2B (radio rattachée au lycée Rémi-Belleau de Nogent-le-Retrou (28)) proposant à leurs auditeurs, sur les ondes métropolitaines et internet, une succession de programmes originaux et d’interviews. Véritable travail de pro tant dans le contenu que l’indispensable technicité de diffusion, nous pouvons dire que ces jeunes ont assuré de main de maitre de quoi récompenser ce projet mais, surtout, le poursuivre… Et c’est bien l’idée. Il se laisserait même dire que des pleines vocations ont été suscitées.

Une portée aussi nationale

Après ces récompenses académiques, mettant en légitime lumière la pleine valorisation du travail de ces élèves, c’est donc une scène plus importante qui s’offre à eux, sachant que les respectifs projets, toutes catégories confondues, sont désormais en lice pour la 11ème édition nationale du concours Médiatiks dont le palmarès final sera dévoilé ce mardi 23 mai prochain. Si l’aventure mahoraise se poursuit, les remises des prix nationaux se dérouleront directement en Métropole le 6 juin 2023. Croisons les doigts pour eux mais quel qu’en soit le résultat, ils sont tous vainqueurs au regard de leur engagement passionné et de la qualité soutenue de leur travail.

MLG

Classement final Médiatiks académie de Mayotte – 1ers prix :

Journal scolaire imprimé : Le Wemani, école élémentaire de Vahibé 2 / Zéna, collège Zéna M’Déré de Pamandzi / Tsara Harabi, Lycée de Dembéni;

Journal scolaire en ligne : Le Petit journal de Combani, école élémentaire de Combani 1B / Cahweb, collège A. H. de Chiconi;

Article en ligne : Les déchets de l’île aux parfums, collège A. H. de Chiconi.

Webradio : Radio 101, Lycée de Dembéni;

Podcast : Les déchets, collège A. H. de Chiconi;

WebTV : Cahweb, collège A. H. de Chiconi;

Vidéo : La forêt, avis de recherche, collège F. d’Archery de Koungou;

Reportage photo : Sur le chemin de l’école, entre tradition et modernité, collège de Kwalé;

Prix coup de coeur : Sur le chemin de l’école, entre tradition et modernité, collège de Kwalé;

Prix de l’originalité : Zéna, collège Zéna M’Déré de Pamandzi.

*Classement des Outre-mer : Mayotte : 10 MS (pour 37 recensés mais pas officiellement enregistrés CLEMI), la Réunion : 6 MS, la Guyane 2 MS, la Guadeloupe : 1 MS, la Nouvelle-Calédonie : 1 MS et Martinique ainsi que Polynésie : 0 MS.

**Le CLEMI (Centre pour l’éducation aux médias et à l’information) est chargé de l’éducation aux médias et à l’information (ÉMI) dans l’ensemble du système éducatif français. Fort d’un ancrage historique dans la communauté enseignante et de partenariats solides avec les médias depuis plus de 30 ans, ses missions s’organisent autour de plusieurs axes notamment liés à l’enseignement, l’organisation, l’expertise, la production ou encore la diffusion de tout ce qui a trait à la culture médias et journalistique dans son ensemble.