Grâce à la Cadema, on s’envoie en l’air ce lundi !

Noyées dans une marée humaine et mécanique de chantier, propre à la zone dans son ensemble, cela faisait tout de même plusieurs semaines que des formes vives et colorées étaient apparues le long de la rocade de M’tsapéré. Le temps d’acter définitivement la fin des travaux, de coordonner les emplois du temps protocolaires de chacun et d’attendre une légère accalmie au regard de l’actualité prédominante du moment, c’est donc ce lundi 15 mai qu’a été officiellement inauguré ce nouveau terrain de jeux dédié à nos chérubins mais pas que…

Présentation globale

S‘intégrant parfaitement dans l’espace de la ville, ce chantier estampillé Cadema se concrétise par la création de 2 plateformes de jeux étalées sur une surface totale de 750 m2. D’un montant global de 360 000 euros, il a été question d’une prise en charge par l’État à hauteur de plus de 60%, dans le cadre d’une dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) datant de 2020 et qui a manifestement tardé à arriver. C’est donc un bon coup d’accélérateur que les équipes de la Cadema ont donné en fin d’année dernière afin de garantir le plein accès de cette aire pour ces vacances scolaires de Pâques qui viennent de s’achever. Même si le plus gros est fait ( pour le plus grand bonheur des enfants), il reste tout même d’incontournables finitions propres à la pose de l’enrobé au niveau du cheminement d’accès piéton, à la mise en forme d’une barrière naturelle végétale parfaitement intégrée dans ladite zone, ainsi que l’installation de 8 lampadaires solaires photovoltaïques.

Toutes ces finitions se voulant en lien étroit avec l’avancée du plan global Caribus : « C’est un espace qui prend vie » nous indique Fabien Trifol, promu récemment directeur général de l’aménagement au sein de la Cadema, avant de poursuivre : « Il est important pour nous de finir intégralement ce projet. Au niveau du suivi travaux, nous aimerions pouvoir travailler assez vite sur la ravine autour et mettre également en place des dégrilleurs pour la récupération des déchets ». Soucieux d’être respectueux du point de vue environnemental, notamment au niveau de la gestion de l’eau et des espaces verts à venir, les surfaces de jeux amortissantes légèrement arrondies se veulent imperméables afin d’offrir, en cas de pluies, l’écoulement d’eau nécessaire vers les surfaces perméables végétatives. Ainsi, pas de points de collecte, ni de grilles; tout se répand naturellement.

Un investissement Cadema repris en gestion par Mamoudzou

C’est d’ici quelques jours qu’aura lieu la symbolique signature de passation de pouvoir entre la Communauté d’agglomération concernée et la ville de Mamoudzou. Une symbolique remise de clés qui permettra aussi au chef lieu de créer un réel espace de vie intergénérationnel sachant déjà l’existence, sous sa juridiction, d’agrès sportifs à même ce site.

C’est donc dans un cocon sécuritaire que les jeunes générations pourront rire et se défouler aux côtés de leurs ainés venus profiter du bord de mer pour se promener, discuter, se muscler ou même pratiquer une activité physique des plus sympas sachant le projet de la ville de créer dans un futur proche, sur la partie qui suit (en direction de Doujani) un terrain d’activités liées au beach*. Un espace multifonctions qui s’inscrit dans la continuité d’une amélioration de qualité de vie quotidienne tant aspirée ainsi que l’embellissement de notre territoire, ce que ne manque pas de souligner Rachadi Saindou, président de la Cadema : « Vous l’aurez compris, nous œuvrons à améliorer le service rendu quotidiennement au public ainsi qu’à construire un territoire plus durable que nous serons fiers de transmettre aux générations futures (…) À n’en pas douter, cet espace donnera un supplément d’âme à ce front de mer de M’Tsapéré ! ».

Un supplément d’âme, certes, mais aussi à reconnecter avec son âme d’enfant au regard du nombre de convives qui se sont naturellement jetés sur les balançoires, oubliant le temps d’un instant l’approche formaliste de circonstance… Comme quoi, un petit rien pousse naturellement au partage, à l’échange simple et à la légèreté.

Dans la continuité de ces travaux d’aménagement, de création d’une zone dynamique et d’une vision pratique du « vivre ensemble », la Cadema prévoit d’ici 2025/2026 l’élaboration du ponton de pêche de M’Tsapéré, de quoi structurer toute une zone de vie pédestre et côtière pour le plus grand bonheur de ses habitants mais aussi de ses commerçants.

MLG

*Traduction : qui veut dire plage.