Circulation alternée à Mamoudzou : les habitants sont consultés

Une circulation alternée est étudiées à Mamoudzou pour vidanger le trop plein des travaux Caribus.

On se souvient que la méthode de la circulation alternée entre plaque paire et impaire avait été mise sur la table par Ambdilwahedou Soumaila, le maire de Mamoudzou pour lutter contre la pollution. Mais n’avait pas été validée par la préfecture. Il réitère en questionnant le population.

“Depuis plusieurs années, le réseau routier de notre ville est de plus en plus congestionné, voire totalement saturé en particulier lors des heures pleines. Pour faire face à cette situation qui impacte considérablement la qualité de vie, la santé, l’économie, l’environnement et le cadre de vie, une proposition de circulation alternée dans le centre-ville de Mamoudzou, de façon temporaire le temps des travaux lourds du réseau Caribus, est à l’étude.”

Cette mesure qui débuterait le 1er juin 2023 vise à réduire le nombre de véhicules sur la route en alternant leur circulation selon le numéro, paire ou impaire, de leur plaque d’immatriculation.

A ce titre, la Ville de Mamoudzou lance une consultation citoyenne afin de recueillir l’avis des citoyens, notamment sur la fréquence de l’alternance, ainsi que toute proposition pour fluidifier le trafic. Vous avez jusqu’au 25 mai 2023 pour répondre au questionnaire.