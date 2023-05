Plusieurs interpellations ce week-end

Au fur et à mesure que sont perpétrées des violences dans différentes communes, police et gendarmerie communiquent sur plusieurs interpellations. Elles visent à la fois des actes de délinquance ou l’entrée illégale sur le territoire.

Durant ce week-end, du 12 mai au 14 mai 2023, plus de 25 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue pour de nombreux faits, que ce soit pour des vols et cambriolages, de l’usage de faux document administratif, de ports d’arme (couteaux) prohibé ou de participation à un groupement préparant des violences ou des dégradations.

A l’issue des enquêtes certains mis en cause ont été déférés devant le Tribunal Judiciaire ou se sont vus notifier des convocations en justice sous la forme de CRPC /COPJ.

Du côté de la gendarmerie, ce sont plusieurs interpellations qui sont annoncées, notamment le 10 mai 2023 par les militaires de la brigade de Koungou de l’auteur d’un vol avec arme commis le même jour à Koungou, ou par les militaires de la brigade de Mzouazia de l’auteur d’un vol avec violences commis le 4 mai 2023 à Bandrélé. Le 12 mai 2023, les militaires de la brigade de Sada ont appréhendé l’auteur de violences aggravées sur un gendarme commises le même jour à Ouangani.