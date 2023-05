Campagne de recrutement des greffiers : inscriptions ouvertes

Vous avez donc jusqu’au 6 juillet 2023 pour soumettre votre candidature en vu de rejoindre le corps des greffiers des services judiciaires. Et pour ce faire, il vous est proposé 3 options possibles : le concours interne, externe ou bien un troisième concours « Ces modes d’accès distincts permettent de diversifier les profils des postulants à ce métier de greffier, maillon essentiel du fonctionnement de la justice ». Cette nouvelle option et session vient dont s’ajouter à la campagne d’inscription classique qui a lieu de novembre à janvier.

Les atouts de ce métier

Combinant indispensables connaissances juridiques, maitrise des procédures et dimension humaine, le greffier incarne un rôle majeur de technicité dans le bon déroulement dans la procédure juridique. Il enregistre les affaires, prévient les parties des échéances importantes, effectue des recherches juridiques, prend note du déroulement des débats, rédige les procès-verbaux et met en forme les décisions; en somme, il est garant de l’authenticité des actes juridictionnels pouvant justement être annulés au motif de son absence. « Le greffier est aussi chargé de renseigner, d’orienter et d’accompagner les usagers dans l’accomplissement des formalités ou procédures judiciaires » .

Une formation rémunérée alliée au concret des stages de terrain

D’une durée de 18 mois, la formation sera offerte au lauréats des concours interne et externe alternant cours théoriques à l’École nationale des greffes de Dijon et stages pratiques en juridictions.

En fonction du classement final, les greffiers stagiaires auront l’opportunité de choisir leur affectation suivant une liste nationale établie par l’administration. Il est à noter que seuls les lauréats remplissant toutes les conditions d’accès aux concours pourront être nommés.

Concernant les lauréats du troisième concours, ils suivront également une formation rémunérée mais d’une durée de 12 mois alternant cours théoriques en cette même école nationale (precitée) ainsi que des stages en juridictions. Le choix des affectations se fera aux mêmes motifs que les conditions précitées.

Calendrier des concours

· Les inscriptions sont ouvertes du 3 mai au 6 juillet 2023 à 23h59

· Épreuves écrites des concours externe et interne : 3 et 4 octobre 2023

· Épreuve écrite du troisième concours : 3 octobre 2023

· Résultats d’admissibilité : 10 novembre 2023

· Épreuve orale : à partir du 27 novembre 2023

· Résultats d’admission : 4 janvier 2024

Conditions d’accès pour le concours externe

· Être de nationalité française,

· Être titulaire d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau III (Bac + 2 minimum) ou d’une qualification reconnue équivalente à l’un de ces titres ou diplômes (sauf pour les parents d’au moins 3 enfants, qui en sont dispensés),

· Justifier, au plus tard à la date de la première épreuve écrite, soit le 3 octobre 2023 du titre ou diplôme classé au moins au niveau III.

Conditions d’accès pour le concours interne

· Être de nationalité française,

· Être à la date du début des épreuves écrites, soit le 3 octobre 2023, en activité, en détachement, en congé parental, en cours d’accomplissement du service militaire,

· Justifier, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours soit au 1er janvier 2024, de 4 années au moins de services publics.

Conditions d’accès pour le troisième concours

· Être de nationalité française,

· Justifier de l’exercice pendant une durée de quatre ans d’un ou plusieurs mandats ou d’une ou plusieurs des activités définies au 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours, soit le 1er janvier 2024. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans le domaine juridique et avoir été d’un niveau comparable à celles des greffiers des services judiciaires. Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activités ou d’un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre.