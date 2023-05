Baromètre mensuel de la délinquance à Mayotte

Distinguant les respectives interventions des contingents police et gendarmerie, il est à noter une augmentation globale des faits de délinquance à laquelle se greffe de manière proportionnelle, une réponse judiciaire qui voit aussi ses statistiques augmenter.

Comparaison avril 2022 et 2023

Sur le plan de la délinquance générale, de manière globale sur le mois d’avril 2023, il est répertorié 1 188 faits (contre 951 en 2022).

Au niveau de l’activité judiciaire, pour ce même mois, entre mis en cause, gardes à vue et mis sous écrous, ces sont au total 968 dossiers qui ont été traités (contre 870 en 2022).

Concernant les sous-classifications de violences à l’atteinte volontaire à l’intégrité physique qui a connu une augmentation, en comparaison de l’année dernière (423 faits total recensés contre 327 en 2022), il s’agit principalement des faits de violences intrafamiliales ainsi que de violences liées à des vols. Les violences gratuites sont également de plus en plus importantes (voir tableau officiel ci-joint).

Pour 416 faits d’atteintes aux biens (contre 329 l’année passée), les vols avec arme blanche sont plus importants pour les constatations gendarmiques et policières avec une moyenne de +74% entre avril 2022 et avril 2023. Ces mêmes faits de vols constatés sans violence ni arme sont plus importants pour les brigades policières passant de 8 à 16 faits.

Comparaison des 4 premiers mois 2022 et 2023

Bien que toujours trop élevée, la situation reste stable avec une légère augmentation de la délinquance générale passant de 954 à 1 142 faits (soit une augmentation de +19,71%).

Au niveau de l’activité judiciaire, entre mis en cause, gardes à vue et mis sous écrous, ce sont au total 1 108 dossiers qui ont été traités (contre 856 en 2022).

Concernant les sous-classifications de violence à l’atteinte volontaire à l’intégrité physique, une légère augmentation voire stabilisation en fonction de la nature des faits, en comparaison de l’année dernière (405 faits total recensés contre 368 en 2022). En fonction de la zone police ou gendarmerie, les tendances ne sont pas les mêmes ainsi, alors que les forces de police voient les faits de violences intrafamiliales augmenter d’une période à l’autre (+55,56%); ces mêmes faits restent stables pour les forces de gendarmerie (18 faits). Pour ce même contingent, une diminution est aussi notable au niveau des menaces et chantages ainsi que des coups et blessures volontaires. Du côté policiers il est fait état d’une légère augmentation pour ces mêmes natures de faits (voir tableau ci-joint).

Avec 434 faits d’atteintes aux biens, contre 364 en 2022, les vols perpétrés avec arme blanche sont en stabilisation constatée pour la zone police (-1 fait) et en augmentation pour la zone gendarmerie (+8 faits) alors que les vols sans violence ni arme blanche sont stables pour les forces de l’ordre précitées (15 faits en 2022 et 2023) et en augmentation pour le contingent policier (+7 faits).